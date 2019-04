Hafengeburtstag Hamburg vom 10. bis 12. Mai mit attraktivem Kinderprogramm

Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie (FOTO)

Hamburg (ots) - Wie ein Kapitän auf der Brücke eines Schiffs stehen, erste Segelerfahrungen sammeln oder als Pirat auf Schatzsuche gehen - der 830. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG lässt Kinderwünsche wahr werden. Von Freitag, 10. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, präsentiert das größte Hafenfest der Welt ein unterhaltsames und spannendes Angebot für Familien mit Kindern.

Schnuppersegeln und Sport im Grasbrookhafen

Auf dem HAFENGEBURTSTAG HAMBURG können Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 14 Jahren auch selbst in See stechen. Beim Schnuppersegeln am Freitag, 10. Mai, im Grasbrookhafen in der HafenCity erhalten junge Besucher die Chance, unter fachkundiger Anleitung von Mitgliedern des Mühlenberger Segel Clubs erste Segelerfahrungen als Kapitän einer Optimisten-Jolle zu sammeln. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Aktion findet im Rahmen der Hamburg Active City Championships statt, die auch Landsportarten wie Hockey und Beachvolleyball vorstellen und Jung und Alt zum Mitmachen auffordern.

Kegeln auf Sand

Auf der Kehrwiederspitze versprüht der diesjährige Länderpartner Occitanie-Südfrankreich mediterranes Flair. Die malerische Region Okzitanien, die zwischen den Pyrenäen und dem Mittelmeer liegt, bringt neben typischen Speisen, Getränken und kulturellen Angeboten auch ein in dem Landstrich sehr beliebtes Spiel mit zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG: Das "quilles de huit", was frei mit "Achterkegeln" übersetzt werden kann, hat vor allem im Departement Aveyron im Norden Okzitaniens viele Anhänger. Ziel des Spiels ist es, wie beim Kegeln oder Bowling, aufgestellte Kegel umzustoßen. Allerdings gilt es ein paar Besonderheiten zu beachten: So werden nur acht Kegel aufgestellt, die auf zwei verschiedene Arten zu Fall gebracht werden können. Entweder wird die Kugel geworfen oder sie wird als "Schläger" für den neunten Kegel genutzt. Das Spiel "quilles de huit" wird nicht drinnen auf einer Bahn, sondern draußen auf Sand gespielt und ist vor allem für Kinder ein Riesenspaß.

Auf Schatzsuche mit Käpt'n Goldherz

Unter dem Motto "Die Hafenpiraten auf Schatzsuche" steht das Kinderfest des Vereins zur Förderung der Jugendarbeit Falkenflitzer am Samstag, 11. Mai, und Sonntag, 12. Mai. Auf der Wiese an der St. Michaelis Kirche können sich Kinder im Alter zwischen vier und 14 Jahren gemeinsam mit dem Piraten Käpt´n Goldherz auf die Jagd nach einem verlorenen Schatz begeben. Ihre Suche führt sie durch Hamburgs größtes Spielmobil mit Rollenrutsche und drei weitere Spielmobile hin zu verschiedenen Bastelstationen. Auch ein Kletterparcours, eine Bungee-Jumping Anlage und ein Kletterberg wollen bei der Jagd nach dem Schatz bewältigt werden.

Basteln und Picknicken in der HafenCity

"Willkommen an Bord!" heißt es im Traditionsschiffhafen in der HafenCity für kleine Kinder und ihre Eltern. Auf der ausgedienten und liebevoll restaurierten HADAG-Hafenfähre "MS Wohldorf" werden junge Besucher täglich von 13 bis 18 Uhr zum Basteln eingeladen. Der Phantasie und Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Lustige Spiele, buntes Schminken und kulinarische Köstlichkeiten runden das Programm ab.

Für ein Familienpicknick im Grünen bietet sich der Grasbrookpark an, der ebenfalls in der HafenCity zwischen Überseequartier und Marco-Polo-Terrassen liegt. Während die Eltern entspannen, haben vor allem kleinere Kinder in dem weitläufigen Spielpark mit großer Wasserlandschaft, Piratenschiff und zahlreichen Spiel- und Klettergeräten ihren Spaß.

Buntes Programm mit Bauernmarkt und Piratendorf für Jung und Alt

Mit vielfältigen Angeboten für die ganze Familie beteiligt sich REWE am 830. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG. Auf rund 8.000 Quadratmetern direkt am Sankt Pauli-Fischmarkt können kleine und große Besucher am Freitag, 10. Mai, und Samstag, 11. Mai, spielen, relaxen und schlemmen. Neu ist ein Bauernmarkt mit Strohhüpfburg. In der Piratenküche kochen kleine Freibeuter unter Anleitung gesunde Menüs. Ein Piratendorf erfreut sie mit Kletterschiff, Enterhaken werfen, Piratenshow und weiteren Spielattraktionen.

Legenden der Weltmeere bitten an Bord

Zu den beliebtesten Programmpunkten des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG gehört das Open-Ship-Angebot. Auch in diesem Jahr beteiligen sich viele der rund 300 schwimmenden Gäste daran und laden Landratten jeden Alters zu einem Besuch an Bord ein. Schiffsliebhaber haben die Möglichkeit, maritime Vielfalt hautnah zu erleben und in die bewegende Geschichte der Seefahrt einzutauchen. Gerade für Kinder ist es ein unvergessliches Erlebnis, einmal am Steuerrad eines majestätischen Großseglers wie der Kruzenshtern oder der Sedov zu stehen, liebevoll restaurierte Museumsschiffe aus nächster Nähe zu erkunden, oder einen Blick unter Deck moderner Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei und anderer Institutionen zu werfen.

Morsen und Knotenbinden leicht gemacht

Auch nautische Fertigkeiten werden jungen Besuchern auf dem HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vermittelt. So erhalten Kinder und Jugendliche an Bord des Museumsschiffs Cap San Diego Einblicke in den richtigen Umgang mit der Morsetaste und lernen beispielsweise ihren Namen zu morsen. Wer sich an der tönenden Telegrafie mit Punkten (kurze Töne "dit") und Strichen (lange Töne "dah") versucht, erhält zur Belohnung ein Funkerzeugnis. Auf der Überseebrücke knüpfen Knotenbinder der Bundesmarine mit kleinen und großen Besuchern echte Seemannsknoten. Außerdem kann ein neues Roboterfahrzeug der Bundeswehr bestaunt werden, das von Studierenden der Helmut-Schmidt-Universität konstruiert wurde.

Kostenloser Service für Familien

Der Veranstalter stellt Eltern und ihren Kindern die so genannten "Kinder-Finder" als kostenlosen Service zur Verfügung. An den Ständen auf der Bunten Hafenmeile und auf den weiteren Veranstaltungsflächen sowie vom mobilen Infoteam werden spezielle Kinderarmbänder ausgegeben, auf die Eltern den Namen ihres Kindes und ihre Telefonnummer schreiben können. Diese Aktion hilft, Kind und Eltern im Falle eines Falles schneller wieder zusammen zu bringen.

APPsolut informiert

Das Programm zum größten Hafenfest der Welt präsentiert sich so vielfältig wie seine Gäste. Interessierte finden daher alle Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Aktionen und Rundgängen in der kostenlosen App zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG übersichtlich aufgeführt. Die App ist über iTunes und Google Play verfügbar. Auch ohne Internetverbindung können viele Funktionen der Gratis-App genutzt werden.

