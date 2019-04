Chancen der Digitalisierung in der Hämatologie und Onkologie

Linz (OTS) - Die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten in der Hämatologie und Onkologie entwickeln sich in rasantem Tempo weiter. Neben Schwerpunkten wie Präzisionsmedizin, Immunologie und der sich etablierenden zellulären Immunonkologie durch CAR-T Zellen spielt auch die Digitalisierung eine immer wichtiger werdende Rolle. Deshalb räumten die Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) und die Arbeitsgemeinschaft hämatologischer und onkologischer Pflegepersonen Österreich (AHOP) diesem Thema in ihrer Jahrestagung breiten Raum ein. Details dazu wurden heute im Pressegespräch mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Andreas Petzer (OeGHO-Präsident, Tagungspräsident und Abteilungsvorstand Internistische Onkologie, Hämatologie und Gastroenterologie am Ordensklinikum Linz), Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hilbe (OeGHO-Vize-Präsident, Abteilungsvorstand Innere Medizin und Hämo-Onkologie am Wilhelminenspital Wien) sowie OA Univ.-Doz. Dr. Ansgar Weltermann (Leiter der Tumorzentren am Ordensklinikum Linz) präsentiert. Die Unterlagen und Fotos finden Sie hier



