Europawahl 2019: Bekanntgabe von Wahlergebnissen ab 23 Uhr

Weitergabe von Wahlergebnis-Daten nach dem Schließen des letzten Wahllokals in Europa am 26. Mai 2019 – in Italien um 23 Uhr

Wien (OTS) - Die Bundeswahlbehörde hat in ihrer heutigen Sitzung den Zeitpunkt der amtlichen Bekanntgabe von Wahlergebnissen bei der Europawahl am 26. Mai 2019 festgelegt. Die Behörde kam nach eingehender Beratung zum Ergebnis, dass die gegebene Rechtslage auf Ebene der Europäischen Union eine Weitergabe von Wahlergebnis-Daten, auch von Teilergebnissen, vor dem Schließen des letzten Wahllokals in Europa, das ist um 23 Uhr in Italien, nicht zulässt.

Die Bundeswahlbehörde hatte ihrer Entscheidung folgende Rechtsquelle zugrunde zu legen: Art. 10 (2) des "Direktwahlaktes", offiziell: "Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments vom 20. September 1976 (76/787/EGKS, EWG, EURATOM)". Darin heißt es: "Ein Mitgliedstaat darf das ihn betreffende Wahlergebnis erst dann amtlich bekannt geben, wenn die Wahl in dem Mitgliedstaat, dessen Wähler […] als Letzte wählen, abgeschlossen ist."

