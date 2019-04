Schnabl/Jungwirth: „Land NÖ und Watchlist Internet schließen Kooperation“

Mehr Sicherheit für den Osterhasen beim Online-Shopping

St. Pölten (OTS) - Das Land NÖ und Watchlist Internet gehen in Zukunft Hand in Hand gegen Internetbetrügereien vor. „Wir haben uns zu dieser Kooperation zusammengefunden, um im Konsumentenschutz für die NiederösterreicherInnen weiterhin alles zu unternehmen, um gegenwärtige und zukünftige Betrugsfelder frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um diese eindämmen zu können. Aufklärung, rasche Information über neue Trends und Hilfe bei einem eingetretenen Schadensfall bilden die drei Säulen, auf denen der Konsumentenschutz in Niederösterreich aufbaut, egal ob dies in einem Geschäftslokal vor Ort geschieht oder über Internet-Verkaufsportale“, so der für Konsumentenschutz zuständige LHStv. Franz Schnabl.

Watchlist Internet ist in der bestehenden Angebotspalette von Konsumentenschutzinitiativen des Landes NÖ eine weitere wichtige Ergänzung. 775.087 Website-BesucherInnen, 1,31 Mio. Seitenaufrufe, 6.260 eingegangene Meldungen, 7.333 ‚Likes‘ auf Facebook, 236 redaktionelle Beiträge, 4.214 AbonnentInnen des wöchentlichen Newsletters und 283 Beiträge in den Medien im Jahr 2018 verdeutlicht die Wichtigkeit und Notwendigkeit einer derartigen Einrichtung. Ing. Mag. Bernhard Jungwirth zeigt sich überzeugt, mit den Vorwarnungen und der Präventionsarbeit zur Schadensminimierung beitragen zu können: „Wer bei betrügerischen Online-Angeboten erst einmal in die Falle getappt ist, kann den Schaden in der Praxis meist nicht mehr gut machen. Deshalb ist Prävention so wichtig. Mit der Watchlist Internet informieren wir KonsumentInnen wie sie aktuelle Online-Fallen rechtzeitig erkennen können.“

Gerade jetzt – mitten im Ostergeschäft - sei wieder besondere Aufmerksamkeit auf seriöse Anbieter zu legen, appelliert Jungwirth an die KonsumentInnen: „Denken wir immer daran, dass auch im Internet niemand etwas zu verschenken hat. Seien Sie vorsichtig bei kostenlosen oder allzu attraktiven Angeboten.“

Die Watchlist Internet ist ein Projekt des Internet Ombudsmannes und wird vom ACR-Institut „Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT)“ umgesetzt. Die Warnungen und Informationen werden über zahlreiche Vermittlungs-Kanäle, wie Facebook, Homepage, Workshops, bzw. via Medien verbreitet.

„Fake-Shops, Datenmissbrauch durch Phishing und Abofallen sind derzeit die betrügerischen Themenbereiche, die am häufigsten Schaden bei österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten anrichten“, weiß der oberste Konsumentenschützer des Landes NÖ, LHStv. Franz Schnabl und abschließend: „Dagegen gilt es massiv vorzugehen und aktuell den Osterhasen und seine Helferlein vor Betrug zu schützen. Und natürlich allen NiederösterreicherInnen die Sicherheit und das Vorwissen zu geben, diesen BetrügerInnen nicht auf den Leim zu gehen.“

