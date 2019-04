20 neue Absolventinnen für Leitung von NÖ Eltern-Kind-Gruppen

LR Teschl-Hofmeister: Eltern-Kind-Gruppen fördern die Entwicklung von Kindern und Erwachsenen in Familiengemeinschaften

St. Pölten (OTS/NLK) - Gestern am Abend fand im NÖ Landhaus in St. Pölten die feierliche Verleihung der Zertifikate für den Abschluss des Lehrgangs zur Leitung einer Eltern-Kind-Gruppe durch Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister statt. Die Landesrätin gratulierte den 20 Absolventinnen und bekräftigte in ihrer Rede die Wichtigkeit und Wertigkeit von Eltern-Kind-Zentren:

„Sie haben nun die wunderschöne Aufgabe, Eltern in einem der prägendsten Lebensabschnitte zu begleiten, ihnen Mut zu machen, aber auch gemeinsam mit den Kindern Spaß zu erleben und spielerisch zu lernen. Eltern-Kind-Gruppen fördern die Entwicklung und Entfaltung von Kindern und Erwachsenen in Familiengemeinschaften und stellen so einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft dar.“

Das Ausbildungsprogramm des zweijährigen Lehrganges umfasst Inhalte zur Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum Schulalter, Gruppendynamik, Gruppenführung, Elternbildung, Beratungs- und Therapieangebote, Gründung einer Eltern-Kind-Gruppe, Öffentlichkeitsarbeit.

In Niederösterreich gibt es derzeit 51 Eltern-Kind-Zentren und 400 Gruppen, die seitens des Landes gefördert werden. Die Fachstelle Beziehung-Ehe-Familie der Diözese St. Pölten bildet seit 2006 Leiterinnen und Leiter von Eltern-Kind-Gruppen aus. Die Gruppen sind elternorientierte Einrichtungen, die durch ihr breitgefächertes und niederschwellige Angebot Familien in unterschiedlichen Lebenslagen unterstützen und begleiten. Je nach Bedarf werden neben verschiedenen Beratungs- und Informationsprodukten auch elterlicher Erfahrungsaustausch und Vorträge angeboten.

http://familie.dsp.at/einrichtungen/familie/eltern-kind-gruppe

