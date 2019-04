5. Bezirk: Modernes Varietee mit Martha und Brigitte

Wien (OTS/RK) - Im Etablissement „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) möchten die beiden originellen Unterhalterinnen „Martha Labil“ und „Fräulein Brigitte“ am Donnerstag, 11. April, das Publikum mit einem neuen Varietee-Programm in der Reihe „Soiree Electrique“ überraschen. „Martha Labil“ (alias Martha Laschkolnig) und „Fräulein Brigitte“ (alias Silvia Spechtenhauser) sorgen ab 19.30 Uhr gemeinsam mit befreundeten Akteurinnen und Akteuren („Special Guests“) für „skurrile Momente“ und entführen die Zuseherinnen und Zuseher in ihre ureigenen „Absurden Welten“. Zeitgemäße Clownerien, Poesie, Akrobatik, Magie, Gestenspiel, Wortwitz, Spontanität, kuriose Szenarien und die enge Einbeziehung des Publikums sind prägende Elemente einer fürwahr ungewöhnlichen Show. Einlass: 19.00 Uhr. Spenden der Zuschauerinnen und Zuschauer werden erbeten. Laschkolnig arbeitet bei diesem modernen Varietee-Projekt mit dem Verein „Aktionsradius Wien“ zusammen. Weitere Informationen: Telefon 332 26 94. Auskünfte per E-Mail: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Martha Labil (Martha Laschkolnig): www.marthalabil.com

Fräulein Brigitte (Silvia Spechtenhauser): www.schulzundfranz.at/?page_id=22

Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Lokal „Arena Bar“: www.arenabarvariete.at

Kultur-Termine im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

