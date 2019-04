REMINDER: Einladung zur Pressekonferenz: Vom Krankenhaus zur Spezialklinik

Vinzenz Gruppe präsentiert neue Fachkliniken und Organzentren

Wien (OTS) - Die Vinzenz Gruppe hat ihre Krankenhäuser in Wien und Oberösterreich zu Fachkliniken und Organzentren umgebaut. Im Rahmen ihrer „Strategie 2020. Für eine gesunde Zukunft“ machte sie ihre sieben gemeinnützigen Krankenhäuser zukunftsfit. Der Umstellungsprozess konnte ein Jahr früher als geplant erfolgreich abgeschlossen werden. Mit diesem Reformschritt folgt die Vinzenz Gruppe einem internationalen Trend: Spitzenkliniken auf der ganzen Welt setzen auf Spezialisierung. Eine Studie der deutschen Bertelsmann-Stiftung bestätigt die Vorteile medizinischer Schwerpunktsetzungen für die Patientinnen und Patienten.

Pressekonferenz: Vom Krankenhaus zur Spezialklinik

Die Vinzenz Gruppe präsentiert ihre neuen Fachkliniken und Organzentren in Wien und Oberösterreich.



Ihre Gesprächspartner sind:

- Dr. Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe

- Mag. Stephan Lampl, Mitglied der Geschäftsleitung Region Ostösterreich

- Dr. Jan Böcken, Gesundheitsexperte und Senior Project Manager der Bertelsmann Stiftung



Wir freuen uns, Sie oder eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.



Um Ihre Anmeldung zur Pressekonferenz wird gebeten (telefonisch unter 01 59988-3088 oder per E-Mail an annemarie.kramser @ vinzenzgruppe.at).



Datum: 12.04.2019, 10:00 Uhr

Ort: Schulungs- und Beratungszentrum des Herz-Jesu Krankenhauses

Hainburger Straße 66, 1030 Wien, Österreich

Url: http://

Rückfragen & Kontakt:

Annemarie Kramser

Zentralbereich Kommunikation

Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH

1060 Wien, Gumpendorfer Straße 108

T: +43 1 59988-3088

annemarie.kramser @ vinzenzgruppe.at

www.vinzenzgruppe.at