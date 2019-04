UEFA Europa League auf PULS 4: FC Arsenal vs. SSC Neapel morgen, um 20:15 Uhr live und exklusiv im Free-TV

Wien (OTS) - Mit dem Duell des FC Arsenal gegen Salzburg-Besieger SSC Neapel liefert PULS 4 einen echten Fußball-Leckerbissen im Viertelfinale der UEFA Europa League. Passend zum italienisch-englischen Spitzenduell präsentiert PULS 4 darüber hinaus mit Christian Ziege einen Stargast, der sowohl in der Serie A als auch in der Premier League gespielt hat. Die Vorzeichen stehen auf Fußball-Total, live und exklusiv im Free TV auf PULS 4.



• Morgen, um 20:15 Uhr FC Arsenal vs. SSC Neapel live

• Stargast im Studio: der ehemalige deutsche Nationalspieler Christian Ziege

• Die Highlights aller weiteren Partien des Spieltages präsentiert PULS 4 ab 23:15 Uhr



Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4 und im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und Online auf SPOX.com.



Für viele ist es das vorweggenommene Finale der UEFA Europa League – FC Arsenal gegen SSC Neapel, zwei Mannschaften mit großer Tradition, gespickt mit internationalen Top-Stars und einer geballten Offensivkraft. Aber nicht nur auf dem Feld sind diese Top-Klubs prominent besetzt, auch an der Seitenlinie wird es bei den beiden Startrainern Unai Emery und Carlo Ancelotti ein spannendes Kräftemessen geben. Wer diese Viertelfinal-Hürde nimmt, darf sich berechtigte Hoffnung auf den Titel machen. Mit Christian Ziege präsentiert PULS 4 darüber hinaus einen Stargast, der sowohl den italienischen als auch den englischen Fußball sehr gut kennt. Mit mit dem AC Milan wurde der ehemalige deutsche Nationalspieler in Italien Meister. In England spielte er bei Tottenham, Arsenal und Middlesborough und konnte mit den Gunners unter anderem den FA Cup gewinnen.



PULS 4 SPORT-Team:



Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner

Stargast: Christian Ziege



