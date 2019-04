Wiener Stadthalle: Beim Ticketkauf in der Osterferienwoche - Mo, 15. April bis Fr, 19. April - Getränkegutschein sichern

Tickets direkt an den Kassen der Wiener Stadthalle kaufen und sich über Gratisgetränk freuen

Wien (OTS) - In der Wiener Stadthalle legt der Osterhase Getränkegutscheine ins Osternest: Beim Ticketkauf direkt an den Kassen der Wiener Stadthalle darf man sich in der Osterferienwoche, von Montag, 15. April bis Freitag, 19. April, über einen Getränkegutschein pro erworbenem Ticket freuen. Vorbeikommen lohnt sich! Die Kassen der Wiener Stadthalle sind von Montag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Getränkegutschein ist einlösbar bei Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle. Nähere Details zur Osteraktion unter: www.stadthalle.com/osteraktion

Das perfekt Ostergeschenk

Alle, die noch auf der Suche nach Ideen für das perfekte Ostergeschenk sind, werden bei einem Blick in den Veranstaltungskalender der Wiener Stadthalle garantiert fündig: Bei rund 300 Veranstaltungen im Jahr ist für jeden Geschmack etwas dabei - Konzerte der größten Stars, Opern, Sport-Events, Musicals, Comedy, Schlager-Shows und vieles mehr begeistern jährlich rund eine Million Gäste. „Mit Tickets für Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle liegt man immer richtig, denn nichts ist so kostbar wie schöne, gemeinsame Erlebnisse,“ betont Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle. Auch Geschenk-Gutscheine der Wiener Stadthalle sind erhältlich. Sie eröffnen hunderte Möglichkeiten und bringen je nach Lust und Laune vergnügte, entspannte oder spannende Stunden.

Jetzt Tickets sichern

Am Osterwochenende, Samstag, 20. und Sonntag, 21. April, sorgt Feuerwehrmann Sam für spannende Stunden in der Halle F: Unter dem Titel „Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus“ ist für ideales Familienprogramm gesorgt. Der nächste Kabarettgipfel tagt am Montag, 29. und Dienstag 30. April in der Halle F mit der geballten Ladung Humor von Klaus Eckel, Thomas Maurer, Gery Seidl, Nadja Maleh, Kaya Yanar und „Die Echten“. Zu den Veranstaltungshighlights im Mai zählen unter anderem die Acts von Mumford & Sons am Freitag, 3. Mai, George Ezra am Montag, 20. Mai, Bonnie Tyler am Samstag, 25. Mai sowie Kiss am Mittwoch, 29. Mai.

