Endlich in Pension – und dann?

Am 18. Mai 2019 bietet Mag. Elfie Rosner in einem Workshop Ideen für Sinn und Freude für die neue Lebensphase

Wien (OTS) - Viele Menschen fiebern dem wohlverdienten Ruhestand geradezu entgegen und haben schon viele Pläne, die nur darauf warten, in die Tat umgesetzt zu werden. Ist es dann so weit, gestaltet sich der Übergang in die Pension aber oft doch schwieriger als gedacht, besonders für Menschen, die sich stark im Beruf engagiert und sich mit diesem identifiziert haben. In der Regel fühlt man sich noch zu jung, um den Begriff Ruhestand wörtlich zu nehmen, und so gilt es, für die neue Lebensphase sinnerfüllende Aufgaben und freudvolle Aktivitäten für sich zu finden.

Genau dabei möchte Mag. Elfie Rosner unterstützen! Auf methodischer Grundlage der Biografiearbeit zeigt sie den Teilnehmenden in ihrem Workshop, wie man wertvolle Stärken und Ressourcen in der eigenen Biografie (wieder-) entdecken und für die Zukunft wirksam machen kann. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich nach dem Workshop in selbstorganisierten „Erfolgsteams“ weiter auszutauschen mit dem Ziel, sich gegenseitig in der Entwicklung zu fördern.

Ein Workshop von Mag. Elfie Rosner

Am Samstag, 18. Mai 2019, 9h30 bis ca 17h30 (inkl. Mittagspause)

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK)

Kärntner Straße 26/ Eingang Marco-d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Mag. Elfie Rosner, Jg.1955, hat Soziologie, Gruppendynamik, Psychologie studiert. Sie arbeitet als Coach, Mediatorin, Supervisorin und unterstützt Menschen in der Gestaltung ihrer dritten Lebensphase.

Kosten: Normalpreis € 110.-, Mitglieder der ÖGGK € 99,- jeweils inkl. Mittagssnack.

Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter (01) 996 80 92, per

E-Mail an gesellschaft @ oeggk.at oder direkt über die Website: www.oeggk.at/angebot

