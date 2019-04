Wiener SPÖ-Frauen AVISO: Medienaktion am Donnerstag, 11. April 2019

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener SPÖ-Frauen veranstalten am Donnerstag, den 11. April 2019, unter dem Motto "Zusammenhalt für Europa - Zusammenhalt für Frauenrechte" eine Medienaktion, bei der sie auf die kommenden EU-Wahlen und ihre Bedeutung für die Frauen in Europa aufmerksam machen. Denn in vielen europäischen Ländern sind Frauenrechte durch konservative und rechtspopulistische Regierungen wieder in Gefahr - durch Einführung des 12-Stunden-Tages oder Kürzungen bei Gewaltschutz und AMS-Fördermittel auch in Österreich. Deswegen wollen die Wiener SPÖ-Frauen bei ihrer Medienaktion auch ihre Forderungen wie ein Lohntransparenzgesetz, Rechtsanspruch auf einen Papamonat oder mehr Geld für Gewaltschutz unterstreichen.



EU-Spitzenkandidatin MEP Evelyn Regner, die neue Vorsitzende der Wiener SPÖ-Frauen LAbg. Marina Hanke, EU-Kandidatin Nationalratsabgeordnete Muna Duzdar und die Wiener Frauensekretärin LAbg. Nicole Berger-Krotsch werden bei der Aktion dabei sein.



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.





Medienaktion „Zusammenhalt für Europa - Zusammenhalt für Frauenrechte"

Datum: 11.04.2019, 15:00 Uhr

Ort: Wien Mitte

Landstraßer Hauptstraße, 1030 Wien, Österreich

