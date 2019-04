Aviso: NR-Präsident Sobotka lädt zur Podiumsdiskussion "FRAUEN - KUNST, [die]"

Mittwoch, 10. April 2019, 19.00 Uhr, Unteres Belvedere

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka lädt heute, am 10. April 2019 um 19.00 Uhr zur Podiumsdiskussion "FRAUEN - KUNST, [die]" im Unteren Belvedere in Wien.

An der Diskussion nehmen die Literatin Myung-Hwa Cho-Sobotka, die Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung "Stadt der Frauen -Künstlerinnen in Wien von 1900 bis 1938", Sabine Fellner, ferner die Fotografin Claudia Prieler, die Schauspielerin Nina Proll und die Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, Ulrike Sych, teil. Die Moderation übernimmt die Kulturjournalistin Clarissa Stadler, für die musikalische Begleitung sorgen Lisa Hofmaninger (Sopransaxophon und Bassklarinette) und Judith Ferstl (Kontrabass).

Veranstaltung: Podiumsdiskussion "FRAUEN - KUNST, [die]"

Ort: Unteres Belvedere, Rennweg 6, 1030 Wien

Zeit: Mittwoch, 10. April 2019, 19.00 Uhr

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen. (Schluss) jan

