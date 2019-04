Festival-Finale morgen mit dem 4GAMECHANGERS-Day: europäische Medien CEOs, AI, Future Mobility und die große Award Show

Wien (OTS) - Bereits an den ersten beiden Festival Tagen, dem 4STARTUPS-Day (9. April) und dem 4FUTURE-Day (10. April), erwartete die Gäste in der Marx Halle Wien spannende Panels, Keynote-Speeches und anregende Diskussionen zu Trending Topics auf zwei Stages – der Global Stage und der Deep Dive Stage – von und mit Start Ups, Gründerinnen und Gründern, Investorinnen und Investoren, Pioneering Personalities und vielen vielen mehr.



Stewart Copeland, Komponist, Mitgründer und Drummer der Band „The Police“, eröffnet morgen gemeinsam mit Ralph Simon, CFO Mobilium Global Group, den 4GAMECHANGERS-Day. Auch ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO Markus Breitenecker und Conrad Albert, Deputy CEO ProSiebenSat.1, heißen am dritten Festival-Tag die 4GAMECHANGERS-Gäste auf der Global Stage willkommen.



Diese Highlight-Keynotes und -Panels stehen morgen unter anderem auf dem Programm:



Bereits am frühen Vormittag treffen CEOs, Meinungsträger und Stakeholder aus der Medienbranche und der digitalen Welt zusammen und diskutieren in spannenden Panels rund um die Medienwelt mit unter anderem Conrad Albert (Deputy CEO ProSiebenSat.1), Gernot Blümel (Österreichischer Medienminister), Alex Mahon (Channel4), Christoph Mainusch (CME), Dex Torricke-Barton (Former Head of Communiacations at SpaceX, Facebook, Google) Alejandro Plater (COO A1 Telekom Austria Group) und Tomas Pergler (Seznam.cz, Director of Web Search).

: spannende Debatten zu Künstlicher Intelligenz stehen mit (CTO Microsoft - Cloud Computing Architect and Digital Technology Advisor), (NTU Singapoure & University of Geneva, Professor & Director of Research), (NYU journalism professor, AI researcher, Author) u.v.m. auf der Agenda. Smart Cities & Mobility : Urban planner & Architect, Founding Partner of Yitong Desing Hongqi Guo , Joel Mills (CEO Offshore Simulator Centre), Marcus Grausam (CEO A1 Telekom Austria) und mehr diskutieren zu Themen rund um Städteplanung und ihre Zukunft. Auch „ Future Mobility “ und die Entwicklung von Individual- und Personenverkehr vs. Schwertransport werden von Rainer Seele (OMV, Chairman), Robert Machtlinger (FACC, CEO) und Hu Huazhi (EHang, Founder, Chairman & CEO) besprochen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem gemeinsamen Zukunftsprojekt „Urban Air Mobility“ mittels Flugtaxis – eine Zusammenarbeit zwischen FACC, EHang und ProSiebenSat.1 PULS 4.

Mit einer Keynote zum Thema "The future is yours - Gamechangers need selfconfidence" spricht Andreas Treichl (Chairman Erste Group Bank) auf der Global Stage.

Seinen Höhepunkt findet das 4GAMECHANGRES Festival 2019 direkt danach in der großen 4GAMECHANGERS Award Show unter der Moderation von Arabella Kiesbauerund gipfelt, wenn gamechanging Persönlichkeiten und Projekte in vier Kategorien ausgezeichnet werden. Als Ehrengäste begrüßen wir unter anderem Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der großen Preisverleihung. Gekürt werden 4STARTUP, 4FUTURE, 4MUSIC und 4GAMECHANGER of the Year.



LIVE on Stage: Parov Stelar feiert Tour-Premiere am 4GAMECHANGERS-Day und vieles mehr



Auch am dritten Festival-Tag hat das Musik-Line Up einiges zu bieten, wenn TOP-Live Acts für besonderes Entertainment sorgen:



Parov Stelar : Der Produzent, Musiker, Art Künstler und „Begründer des Electro Swing“ feiert mit der Parov Stelar Band Tour-Premiere und präsentiert erstmalig und exklusiv die neue Setlist inklusive der neuen Single „Gringo“ am 4GAMECHANGERS Festival

: Der Produzent, Musiker, Art Künstler und „Begründer des Electro Swing“ feiert mit der Parov Stelar Band Tour-Premiere und präsentiert erstmalig und exklusiv die neue Setlist inklusive der neuen Single „Gringo“ am 4GAMECHANGERS Festival Norbert Schneider : Zweifacher Gewinner des Amadeus Austrian Music Award und einer der besten Live-Acts Österreichs

: Zweifacher Gewinner des Amadeus Austrian Music Award und einer der besten Live-Acts Österreichs Camo & Krooked feat. Carl Avory (Special Guest): Die weltweit erfolgreichen Musikproduzenten und DJs mit ihren Wurzeln im Drum’n’Bass Bereich

(Special Guest): Die weltweit erfolgreichen Musikproduzenten und DJs mit ihren Wurzeln im Drum’n’Bass Bereich EAV feat. Lemo (Special Guest): Die Musik-Visionäre des Rock und Pop-Rock komponierten und performen gemeinsam mit dem österreichischen Musiker „Lemo“ den Song „Gegen den Wind“, die wohl größte Überraschung des letzten Studio-Albums der EAV

(Special Guest): Die Musik-Visionäre des Rock und Pop-Rock komponierten und performen gemeinsam mit dem österreichischen Musiker „Lemo“ den Song „Gegen den Wind“, die wohl größte Überraschung des letzten Studio-Albums der EAV Erwin & Edwin (Special Guest): Die fünfköpfige Electro Brass-Band bringt mit ihren powervollen Live-Shows die Menge zum Tanzen

(Special Guest): Die fünfköpfige Electro Brass-Band bringt mit ihren powervollen Live-Shows die Menge zum Tanzen Horny Funk Brothers: Die Funk- und Soul-Band überzeugt mit ihrer Top-Performance auch auf den internationalen Bühnen



Allgemeine Informationen zum 4GAMECHANGERS Festival 2019:



Asiatische Top-Entscheider, Gründer, Investoren, Meinungsträger aus Wirtschaft, Politik und der digitalen Welt treffen auf europäische und amerikanische CEOs, Investoren, Wirtschaftstreibende, Start-Ups sowie das Publikum des "4GAMECHANGERS Festival 2019".

"4GAMECHANGERS" is building alliances: Im Herzen von Europa, in der Marx Halle Wien, bildet "4GAMECHANGERS" die Drehscheibe zwischen DACH-Region, USA & Asien.



Größer, vernetzter und noch globaler - die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe freut sich, die Platinpartner A1, Erste Bank und OMV des heurigen Festivals begrüßen zu dürfen.



