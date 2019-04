Rechtsanwaltskammer rüstet sich mit IT-Spezialist techbold für digitale Zukunft

Wien (OTS) - Die Wiener Rechtsanwaltskammer investiert weiterhin umfassend in die IT-Infrastruktur und deren Sicherheit und hat mit techbold einen neuen Partner für die digitalen Herausforderungen der Zukunft gefunden.

Das IT-Unternehmen techbold und die Wiener Rechtsanwaltskammer gehen ab April 2019 gemeinsame Wege. techbold ist der neue Digitalisierungspartner und IT-Betreuer für die Interessens- und Standesvertretung der Wiener Rechtsanwälte.

Die Umsetzung der digitalen Projekte erfolgt in den nächsten Wochen. „ Mit der stetig zunehmenden Komplexität von IT-Systemen gilt es das „große Ganze“ im Blick zu behalten. IT-Themen können nicht mehr isoliert betrachtet werden, da sie in alle Unternehmensprozesse eingreifen. Die IT bildet das Fundament für das Kerngeschäft des Kunden “, erklärt Damian Izdebski, Gründer und CEO von techbold. Univ.-Prof. Dr. Michael Enzinger, Präsident der Wiener Rechtsanwaltskammer, freut sich über den neuen Partner für IT-Lösungen: „ Die Sicherstellung einer umfassend geschützten IT-Infrastruktur ist heutzutage ein absolutes Muss und wichtiger denn je – besonders in einer sehr sensiblen Branche wie der unseren. Mit techbold können wir nicht nur diesem Anspruch gerecht werden, sondern gleichzeitig auch neue Standards setzen. “

IT-Lösungen mit dem Blick für das „große Ganze“

Das Angebot und Konzept von techbold hat die Rechtsanwaltskammer überzeugt, konnte man sich doch gegen einige namhafte Mitbewerber durchsetzen. Kammeramtsdirektorin Mag. Sabine Schuh erklärt die Hintergründe zur Wahl von techbold: „ Als Dienstleister für unsere rund 3.000 in Wien niedergelassenen Rechtsanwälte rüsten wir uns für die digitale Zukunft mit Fokus auf unsere IT-Security, aber auch für neue Herausforderungen wie beispielsweise der rasanten Zunahme des Datenvolumens. techbold hat uns als zuverlässiger Partner, mit herausragendem Know-How und dem Blick für das „große Ganze “, überzeugt.“ Damian Izdebski über die neue Partnerschaft: „ Wir haben uns in den vergangenen Jahren große Expertise bei IT-Lösungen für Rechtsanwälte erarbeitet und bereits viele Projekte mit diversen Kanzleien umgesetzt. Wir sind stolz, dass wir auch die Wiener Rechtsanwaltskammer überzeugen konnten und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. “

Über techbold:

Die techbold technology group AG wurde im Juni 2015 vom Unternehmer Damian Izdebski mit Beteiligung der namhaften Business Angels Stefan Kalteis, Michael Altrichter und Hansi Hansmann gegründet. Später kamen neben der Compass-Gruppe und startup300 noch weitere prominente Investoren an Bord. Unter der Dachmarke techbold sind aktuell zwei Unternehmen tätig: techbold network solutions GmbH und techbold hardware services GmbH.

Die techbold network solutions GmbH wurde mit dem Ziel gegründet, alle Leistungen der führenden Full-Service Systemhäuser auch für KMUs erschwinglich zu machen. techbold sieht sich als Digitalisierungspartner für Klein- und Mittelbetriebe mit 10 bis 100 Computerar­beitsplätzen, die sowohl Hardware, Software als auch Dienstleistungen aus einer Hand beziehen und somit die eigene IT-Abteilung minimieren oder einsparen wollen. Das Leistungsportfolio reicht von der Planung und Installation von Computernetzwerken, über Server- und IT-Security Lösungen bis hin zu Wartungs- und Serviceverträgen.

Die techbold hardware services GmbH fertigt individuelle PC-Systeme, Server und Gaming PCs nach Kundenwunsch. Alle Computer werden auf die jeweilige Anwendung maß­geschneidert. Die Spezialisierung liegt auf Workstations für die Bearbeitung von Bild-, Videodaten und 3D-Renderings, auf Rechner für technisch-wissenschaftliche Zwecke und Gaming PCs.

Das rund 40-köpfige techbold Team verbindet die Routine und das Wissen erfahrener IT-Pioniere mit der Dynamik und Flexibilität eines Startup-Unternehmens.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.techbold.at

