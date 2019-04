SciBite Ontology Services ermöglicht Life-Science-Organisationen den Zugang zu branchenführender Ontologie- und Biocuration-Kompetenz

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - SciBite, das preisgekrönte Unternehmen für semantische Technologien, gab heute die Einführung von SciBite Ontology Services bekannt, einer kostengünstigen und effizienten Lösung für Life-Sciences-Organisationen. Durch die Nutzung von Experten-Ontologen und Biokuratoren von SciBite sollen die Kapazität und die Fähigkeiten von Data-Science-Teams erweitert werden.

Saubere Daten sind für Berechnungsansätze der nächsten Generation, wie z. B. der Künstlichen Intelligenz, notwendig, um genaue Ergebnisse zu liefern. Gut gepflegte Ontologien bilden die Grundlage, um unstrukturierte wissenschaftliche Texte zu kontextualisieren und in saubere, "selbstbeschreibende", maschinenlesbare Daten zu verwandeln. Die Erstellung und Pflege solcher Ontologien ist jedoch in der Regel durch die Verfügbarkeit interner datenwissenschaftlicher Ressourcen eingeschränkt.

"Das Ontology Services-Team von SciBite verfügt über die einzigartige und wertvolle Kombination aus umfangreicher Branchenerfahrung, gepaart mit beispielloser Expertise in den Bereichen Ontologieentwicklung, Standards und Biokuration", sagt Jane Lomax, Head of Ontologies bei SciBite. "Wir freuen uns, die Ontologie-Services von SciBite einzuführen, damit unsere Kunden das volle Potenzial der SciBite-Plattform ausschöpfen können."

Das Ontology-Services-Team von SciBite, das aktiv mit Life Sciences-Initiativen wie Pistoia Alliance, OBO Foundry, ISB und ICBO zusammenarbeitet, nimmt eine Vordenkerrolle ein mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von signifikantem Mehrwert in einer Reihe von verschiedenen Anwendungsfällen, einschließlich:

Erstellen neuer Vokabulare

Erweiterung des SciBite-Vokabulars

Entwicklung maßgeschneiderter semantischer Suchanfragen

Datenbereinigung

Zuordnung interner Listen zu öffentlichen Ontologien

Aufbau von Trainingssets nach Goldstandard für Machine Learning und Systeme der Künstlichen Intelligenz

Lesen Sie mehr über die Ontologie-Services von SciBite unter https://www.scibite.com/ontology-services/

Nehmen Sie am Webinar "Introduction to Ontologies" am 2. Mai teil, um zu erfahren, wie man Ontologien nutzt, um das volle Potenzial wissenschaftlicher Daten zu erschließen: https://scibite.info/ontologies-webinar

Informationen zu SciBite

SciBite ist ein preisgekröntes Unternehmen für semantische Software und bietet einen ontologiegesteuerten Ansatz zur Umwandlung unstrukturierter Inhalte in maschinenlesbare saubere Daten. SciBite unterstützt die 20 führenden Pharmaunternehmen mit Anwendungsfällen in allen Bereichen der Biowissenschaften und bietet seinen Kunden eine Reihe von schnellen, flexiblen und einsatzfähigen API-Technologien, die es zu einer wichtigen Komponente in wissenschaftlichen, datengesteuerten Strategien machen. Das in Großbritannien angesiedelte Unternehmen unterstützt seinen weltweiten Kundenstamm über Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Japan Näheres erfahren Sie bei www.scibite.com.

