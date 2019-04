Quantstamp erzielt 1. Platz an der Smart Dubai Global Blockchain Challenge

San Francisco (ots/PRNewswire) - Quantstamp, ein von Y Combinator unterstütztes Unternehmen für Blockchain-Sicherheit, hat an der Smart Dubai Global Blockchain Challenge 2019 den 1. Platz erreicht. Die von Smart Dubai und Dubai Future Accelerators organisierte Smart Dubai Global Blockchain Challenge ist Teil der Blockchain Strategy 2020 der Regierung, in deren Rahmen die Blockchain-Technologie genutzt wird, um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger des Landes zu verbessern.

Smart Dubai ist eine Regierungsstelle, die sieben entscheidende Initiativen umsetzt, um aus Dubai "...mittels technologischer Innovation die glücklichste Stadt auf Erden zu machen." Eine dieser Initiativen ist die Dubai Blockchain Strategy, die darauf abzielt, die Reputation von Dubai als weltweit führende Stadt in den Bereichen technologische Innovation und Smart Economy zu verankern. Die Dubai Blockchain Strategy zielt ebenfalls darauf ab, aus Dubai bis 2020 die erste mit Blockchain-Technologie betriebene Stadt sowie die Welthauptstadt der Blockchain-Technologie zu machen.

Zu den Kernzielen der Dubai Blockchain Strategy gehören:

Die Effizienz der Regierung mittels Blockchain in 100% der entsprechenden Behördendienste zu erhöhen,

Ein aktives und förderliches Blockchain-Ökosystem für Start-ups und Unternehmen zu schaffen und

Das strategische Denken über den weltweiten Fortschritt der Blockchain-Technologie anzuführen.

Die Vereinten Arabischen Emirate, die nationale Regierung, verfügt ebenfalls über eine aggressive Blockchain-Strategie. Bis 2021 wollen die VAE über 50% der staatlichen Transaktionen mittels Blockchain-Technologie durchführen.

"Die Vereinigten Arabischen Emirate und die Stadt Dubai sind Pioniere in der Nutzung der Blockchain-Technologie, um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger konkret zu verbessern", sagt Richard Ma, CEO von Quantstamp. "Da Quantstamp bei der Smart Dubai Blockchain Challenge als Sieger hervorgegangen ist, werden wir unser neues Netzwerk in den VAE aktiv nutzen, um sicherzustellen, dass Quantstamp eine aktive Rolle bei der Umsetzung und Sicherheit der Blockchain-Strategie spielt."

Als eines von 20 Start-ups, die in die engere Auswahl gekommen waren, flog Quantstamp nach Dubai, um seine Blockchain-Technologie am Future Blockchain Summit zu präsentieren. Im weiteren Verlauf traf sich Quantstamp mit Investoren, vernetzte sich mit Regierungsvertretern und baute eine Beziehung zu potenziellen Kunden auf.

In seiner Präsentation diskutierte Don Ho, Head of Business von Quantstamp, weshalb Quantstamp entscheidend ist für die breite Einführung von Smart Contracts und der Blockchain-Technologie. Smart Contracts agieren als Back-End-Code der Blockchain-Technologie, welche die meisten Blockchain-Anwendungen betreiben.

Don Ho erklärte, dass, obwohl Smart Contracts in den letzten zwei Jahren ein exponentielles Wachstum erfahren haben, die Sicherheit von Smart Contracts immer noch nicht ausreichend berücksichtigt worden ist. Über denselben Zeitraum von zwei Jahren gingen aufgrund von Sicherheitsschwachstellen in Smart Contracts über USD 350 Mio. in Form von Kryptowährungen entweder verloren oder wurden gestohlen. Wenn die Blockchain-Sicherheit nicht angegangen wird, können Wirtschaftssysteme nicht das potenzielle Wachstum realisieren, das die Blockchain-Technologie bereithält.

Don Ho beschrieb danach, wie Quantstamp die Verbreitung der Blockchain-Technologie erleichtern will, indem das Unternehmen Tools und Dienstleistungen entwickelt, mit denen Smart Contracts über deren gesamten Lebenszyklus geschützt werden können. Bevor Smart Contracts veröffentlicht werden, bietet Quantstamp umfassende White-Glove-Audits. Führende krypto-native Unternehmen wie OmiseGO, Chainlink und Sharespost vertrauen Quantstamp in Bezug auf deren Sicherheitsbedürfnisse.

Quantstamp bietet ebenfalls Tools und Dienstleistungen, welche die Sicherheit von Smart Contracts auch nach der Installation erhöht. Die Überwachungstools von Quantstamp erkennen unregelmäßige Aktivitäten und böswillige Angriffe auf Live Smart Contracts. Quantstamp entwickelt ebenfalls ein Sicherheitsprotokoll, mit dem Sicherheitsexperten das korrekte Verhalten von Live Smart Contracts sicherstellen können.

Informationen zu Quantstamp

Quantstamp ist ein Unternehmen für Blockchain-Sicherheit, das manuelle Audits und automatische Scans durchführt und Produkte, Dienste, Protokolle und weitere automatisierte Sicherheitswerkzeuge mit QSP entwickelt. Das Quantstamp-Protokoll zielt darauf ab, die Sicherheit im Bereich Smart Contract und den Ruf von Projekten, die Smart Contracts erzeugen, durch öffentlich zugängliche Scanberichte zu verbessern. Unter https://quantstamp.com/ können Sie noch heute ein Audit oder einen Sicherheitsscan erhalten.

