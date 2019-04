Wiener Ehrenzeichen für Schriftstellerin Barbara Frischmuth

Wien (OTS/RK) - Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig überreichte am Dienstag der bekannten österreichischen Schriftstellerin Barbara Frischmuth das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. An der Ehrung nahmen zahlreiche prominente Gäste teil, z. B. Altbundespräsident Heinz Fischer, die Direktorin der Nationalbibliothek Johanna Rachinger, Helga Rabl-Stadler, Paul Lendvai sowie die Autoren Alfred Komarek und Dietmar Grieser. Die Laudatio hielt die Literaturwissenschafterin Assoz.Prof. Mag.a Dr.in Anna Babka.

Landeshauptmann Michael Ludwig würdigte in seiner Begrüßung die literarischen Verdienste von Barbara Frischmuth und erwähnte, dass sie einen Teil ihres Lebens in Wien verbracht habe. Als Schrebergartenbesitzer lese er besonders gerne ihre Gartenbücher.

Anna Babka bezeichnete in ihrer Laudatio Barbara Frischmuth als „Protagonistin der Schrift“. Sie hob die Bedeutung der Verbindung zu den Menschen und der umgebenden Landschaft in den Werken der Schriftstellerin hervor und würdigte die Qualität ihrer Übersetzungen.

Barbara Frischmuth nützte ihre Dankesrede zur bedauerlichen Feststellung, dass generell die Ehrungen für Frauen in der Minderzahl seien, und sprach sich dafür aus, Menschen mit Migrationshintergrund in intellektuelle Gesprächsrunden einzubeziehen.

Lebenslauf Barbara Frischmuth

Barbara Penner-Frischmuth (verheiratet mit dem Psychiater Dirk Penner) wurde 1941 in Altaussee geboren. Nach der Matura studierte sie Türkisch, Englisch und Ungarisch und begann 1966 eine Karriere als freie Schriftstellerin und Übersetzerin. Bereits in ihren Anfängen sorgte sie mit ihrer Literatur für Furore. Ihr umfangreiches literarisches Werk wurde mit zahlreichen Preisen gewürdigt, und im Rahmen von mehreren Auslandsaufenthalten hielt sie vielbeachtete Vorlesungen. Heute lebt und arbeitet Barbara Frischmuth wieder in Altaussee. (Schluss)du

Pressefotos finden Sie in Kürze hier: www.wien.gv.at/pressebilder



Rückfragen & Kontakt:

Ingrid Duschek

Mediensprecherin Magistratsdirektion Präsidialabteilung

Telefon: 01 4000 81857

E-Mail: ingrid.duschek @ wien.gv.at