AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA zeichnet „Born Global Champions“ 2019 aus

28 Jungunternehmen bei 4GameChangers-Festival prämiert – neue Messe-Förderung „Exhibit & Scale up!“ für junge Start-ups vorgestellt

Wien (OTS) - Bei der Verleihung der „Born Global Champions“ heute, Dienstag, zeichnete die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bereits zum fünften Mal heimische Jungunternehmen aus, die mit ihren innovativen Produkten und Dienstleistungen international reüssierten. Dieses Jahr wurden die „Born-Global-Champions“-Awards erstmalig im Rahmen des 4GameChangers-Festivals verliehen.

„Unsere „Born Global Champions“ zeichnen sich durch ihre neuartigen Produktideen und ihren starken Fokus auf internationale Märkte aus. Sie leisten dadurch bereits in einer sehr frühen Phase ihres Bestehens einen wichtigen Beitrag zur österreichischen Exportwirtschaft und zum Standort Österreich“, betont Michael Otter, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Bei der Erreichung des Ziels, von Anfang an global tätig zu sein, bietet die AUSSENWIRTSCHAFT den engagierten Unternehmen eine Reihe von attraktiven Services. „Durch unser Netzwerk mit über 100 Stützpunkten weltweit unterstützen wir aufstrebende Jungunternehmen dabei, nachhaltig Erfolge zu erzielen“, erklärt Otter. Die Angebote reichen von Markteintritts-Recherchen über Pitching-Days in internationalen Innovations-Hot-Spots bis hin zu mehrmonatigen Inkubatoren-Programmen. Zusätzlich bietet die Wirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) im Rahmen der Initiative „go-international“ weitere Programme zur Unterstützung der „Born Globals“.

Seit 2013 wurden 200 Startups als „Born Global Champions“ geehrt. Es handelt sich dabei um junge Unternehmen und Start-ups, die von Anfang an weltweit tätig waren, innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten und nachweislich ein schnelles internationales Wachstum aufs Parkett gelegt haben.

Exhibit & Scale up! – Die neue Messe-Förderung für Start-ups

Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten zusätzlich die neue Messe-Förderung „Exhibit & Scale up!“, die die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA nun allen Start-ups anbietet, die jünger als fünf Jahre sind. Denn gerade in einer digitalen Wirtschaft wächst der Wert des persönlichen Kontakts. Messen sind weiterhin der wichtigste globale Marktplatz für die Kundenakquisitionen und um Branchentrends zu entdecken. (PWK209/FS)

Informationen zur neuen Messeförderung „Exhibit & Scale up!“: https://bit.ly/2G2eUkj

Alle Gewinnerinnen und Gewinner in der Sonderausgabe von „Fresh View“ (PDF):

https://bit.ly/2WZLIS1

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe