Einladung zum Pressegespräch der Stadt Wien – Präsentation der Projektschritte zu „Kühle Meile Zieglergasse“

Wien (OTS) - Die Hitzetage im Sommer steigen stetig an und führen zu einer starken Belastung für alle, die in der Stadt leben und arbeiten. Mit dem Projekt „Kühle Meile Zieglergasse“ sollen Sommertage in der Großstadt künftig erträglicher gemacht werden. Zum Auftakt des Baubeginns im Sommer 2019 laden wir Sie zu einem Pressegespräch, bei dem wir über die Notwendigkeit und Wirkungsweise von konkreten Maßnahmen zur Klimawandelanpassung, sowie über Details und Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen informieren.

Ihre GesprächspartnerInnen:

Birgit Hebein, Gemeinderätin

Markus Reiter, Bezirksvorsteher Neubau

Thomas Keller, Dienststellenleiter der MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau

Anschließend laden wir Sie zu einem Lokalaugenschein zu den geplanten Maßnahmen in der Zieglergasse ein. Als FachexpertInnen für Hintergrundgespräche und während des Lokalaugenscheins stehen Ihnen

Simon Tschannett, Weatherpark GmbH Meteorologische Forschung und Dienstleistungen

Anna Detzlhofer, Gesellschafterin der DnD ZT KG Landschaftsplanung zur Verfügung.

Datum:

Freitag, 12. April 2019

9:30 Uhr

Ort: Literaturhaus Wien

Seidengasse 13, A-1070 Wien

Eingang: Zieglergasse 26a, A-1070 Wien

