Kocevar: „Landbauer, Waldhäusl & Co. gefordert, Konsequenzen zu ziehen!“

Sympathisanten der Identitären auch in der FPÖ NÖ

St. Pölten (OTS) - Laut einem Dossier von SOS Mitmensch (Anm.:

https://www2.sosmitmensch.at/dl/uolNJKJKnolJqx4KJK/Dossier_Verflechtu

ngen_FPOE_Identitaere_April2019_SOSMitmensch.pdf), das die Verflechtungen von FPÖ-FunktionärInnen mit Identitären aufzählt, ist auch der ein oder andere Funktionär der FPÖ NÖ als SympathisantIn der Identitären aufgefallen. Insgesamt konnten österreichweit bei mindestens 48 Personen aus der FPÖ direkte oder indirekte Berührungspunkte mit den Identitären aufgedeckt werden.

In Niederösterreich etwa betroffen ist, laut der Zusammenstellung von SOS Mitmensch (Anm.: Dossier, S. 28) ein FPÖ-Gemeinderat aus Sollenau. Wolfgang Kocevar, Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ: „Udo Landbauer ist schwer gefordert auch in der FPÖ NÖ durchzugreifen und endlich Position zu beziehen. Solche Personen, die mit Organisationen sympathisieren, die ein derart abscheuliches Gedankengut vertreten, haben in verantwortungsvollen politischen Positionen nichts verloren. Parteien, die sich innerhalb unseres Verfassungsbogen wähnen, müssen mit dieser verstaubten und an eine dunkle Zeit erinnernden Ideologie innerhalb ihrer Reihen aufräumen. Worte der Abgrenzung und Entschuldigung für die berühmten weiteren ‚Einzelfälle‘ fehlen mir bisher noch aus dem Mund der FPÖ-Verantwortlichen in Niederösterreich.“

Es bleibt abzuwarten, ob Landbauer - der erst kürzlich als hoher Verantwortungsträger einer Burschenschaft selbst noch mit einer widerlichen Liederbuch-Affäre konfrontiert war - diese Abgrenzung auch glaubhaft vermitteln könne, so Kocevar weiter: „Jene, die nur in irgendeiner Weise mit den Identitären angestreift haben, haben in unserer demokratischen Parteienlandschaft keinen Platz. Diese Distanzierung und klare Konsequenzen erwarte ich mir auch von Landbauer, Waldhäusl & Co.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Anton Feilinger

Pressesprecher Stv.

0699/13031166

anton.feilinger @ spoe.at

noe.spoe.at