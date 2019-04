Noll/JETZT begrüßt Mosers Forderung nach zusätzlichen Planposten in der Justizverwaltung

Wien (OTS) - „Die Forderung von Justizminister Moser nach weiteren Planposten in Justizanstalten ist völlig berechtigt – auch wenn sie etwas spät kommt. Seit geraumer Zeit wissen alle Beteiligten, dass unsere Gefängnisse überfüllt sind. Der Personalmangel ist längst offensichtlich“, erklärt Alfred J. Noll, Justizsprecher von JETZT.

„Es zeugt freilich vom Koordinationschaos in der Regierung, dass die eine Hand etwas Berechtigtes fordern muss, die andere Hand aber nicht bereit ist, das Notwendige auch zu erfüllen“, meint Noll. Tatsächlich hätte es vor dem Hintergrund des offenkundigen Personalmangels in österreichischen Gefängnissen längst schon eines gemeinsamen Vorgehens der Regierung bedurft – „aber scheinbar ist es leichter, die Öffentlichkeit mit populistischen Ankündigungen zu unterhalten, als sachliche Problemlösungen in Gang zu setzen“, sagt Noll.

