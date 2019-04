Spatenstich für 40 Millionen Euro Betain-Anlage in Zuckerfabrik Tulln

LR Schleritzko: Gemeinschaftsunternehmen ist Beginn einer vielversprechenden Freundschaft

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Standort der Zuckerfabrik in Tulln fand heute u. a. in Anwesenheit von Landesrat Ludwig Schleritzko, Agrana-Vorstandsvorsitzenden Johann Marihart und CEO John McCreedy von Amalgamated Sugar der offizielle Spatenstich für eine Betain-Kristallisationsanlage statt. Der Finanzbedarf für die neue Anlage, deren Bauzeit rund ein Jahr betragen wird, liegt bei rund 40 Millionen Euro. Das neue Werk errichtet die Firma Agrana im Rahmen eines Joint Ventures mit dem amerikanischen Zuckerproduzenten „The Amalgamated Sugar Company“.

„Dieses neue Gemeinschaftsunternehmen ist der Beginn einer vielversprechenden Freundschaft“, sagte der Landesrat. „Die Landwirtschaft hat sehr große Herausforderungen vor sich“, betonte Schleritzko und erinnerte an die Marktöffnung für die Zuckerrübenbauern, an die Auswirkungen des Klimawandels, an den Borkenkäfer und an den Rüsselkäfer. „Dieses Projekt ist ein wichtiges Zeichen, dass sich die Agrana und die Partner aus Übersee zum Standort Niederösterreich bekennen“, fuhr er fort. „Diese Investition gibt Niederösterreich, den Landwirten, Agrana und den Partnern Sicherheit“, sagte der Landesrat und dankte der amerikanischen Firma für das Vertrauen in das heimische Paradeunternehmen Agrana.

„Die nahezu vollständige Verwertung der eingesetzten agrarischen Rohstoffe sowie die Nutzung emissionsarmer Technologien sind wesentliche Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, betonte Marihart. „Diese neue Partnerschaft dient der Gewinnung von hochwertigem kristallinem Betain. Eine Diversifizierung durch Betain im Bereich Zucker ist essentiell, um das Potenzial des Rohstoffs Zuckerrübe bestmöglich auszuschöpfen. Diese Investition in mehr Veredelungstiefe hat für die Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit daher einen hohen Stellenwert“, sind sich Johann Marihart und John McCreedy einig.

Mit der neuen Anlage, die eine Produktionskapazität von rund 8.500 Tonnen kristallinem Betain pro Jahr hat, wird Tulln der dritte Produktionsstandort weltweit sein, an dem natürliches hochwertiges kristallines Betain hergestellt wird. Der in der Zuckerrübenmelasse enthaltene natürliche Stoff Betain zeichnet sich durch eine große Vielfalt an positiven Eigenschaften und ein breites Anwendungsspektrum aus. Betain wird nicht nur in Nahrungsergänzungsmitteln oder in Sportgetränken zur Förderung des Muskelaufbaus eingesetzt, sondern auch in der Nutztierhaltung als Bestandteil bei Futtermitteln und in Kosmetikprodukten.

Bei Agrana erwirtschaften rund 9.400 Mitarbeiter an weltweit 58 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,6 Milliarden Euro. Amalgamated Sugar ist der zweitgrößte Zuckerrübenproduzent in den USA.

Nähere Informationen beim Büro LR Schleritzko unter 0676/81213546, Florian Krumböck, E-Mail florian.krumböck @ noel.gv.at , www.agrana.com

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse