Unternehmen, die auf fünf Kontinenten und in 30 Ländern Geschäfte abwickeln, unterzeichnen Vereinbarungen für den Vertrieb von NeuWai-Fahrzeugen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Songuo Motors hat heute die Unterzeichnung von Verträgen für den Vertrieb von NeuWai-Fahrzeugen durch Unternehmen auf fünf Kontinenten mit Geschäftstätigkeiten in 30 Ländern bestätigt. Die ersten NeuWai-Fahrzeuge werden innerhalb von 12 Monaten zum Verkauf angeboten. Zu den bereits angekündigten und für die Produktion in 2020 geplanten NeuWai-Fahrzeuge gehören ultrakompakte 2- und 4-Sitzer, ein SUV, ein modulares Fahrzeug, ein 1-Tonnen-Lkw, Motorräder und Motorroller.

Diese Ankündigung erfolgt nur einen Tag nach der Weltpremiere der Marke NeuWai auf der Seoul Motor Show 2019 und seiner stilvollen Elektrofahrzeuge, mit denen das Fahren Spaß macht.

"Wir fühlen uns geehrt, dass sich bereits so viele innovative Unternehmensleiter zum Vertrieb von NeuWai-Fahrzeugen verpflichtet haben", so Tim Shin, CEO von Songuo Motors. "Ihre Verpflichtung zeigt, wie sehr die Welt auf neue und einzigartige Fahrzeuge mit überzeugendem Design und technisch fortgeschrittenen Modellen gewartet hat."

Die heute unterzeichneten Verträge betreffen den Vertrieb von NeuWai-Fahrzeugen und eine Verkaufszusage im Wert von mehr als 400 Millionen USD. Verträge wurde in folgenden Regionen unterzeichnet:

Nordamerika: USA, Kanada und Mexiko

Mittel-/Zentralamerika: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Peru, Uruguay

Europäische Union: Italien, Bulgarien, Marokko, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich, Serbien, Montenegro, Kosovo, Schweiz, Deutschland.

Naher Osten: Oman, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Syrien, Irak, Libanon

Afrika: Angola, Burkina Faso, Kamerun, Äthiopien, Ghana, Elfenbeinküste, Nigeria, Südafrika, Senegal

Gemeinschaft unabhängiger Staaten: Usbekistan, Kasachstan

Asien: Kambodscha, Indien, Pakistan

Das NeuWai-Fertigungsmodell

NeuWai baut Autos, die Spaß machen, darunter Elektroautos, Geländewagen, Trucks, Motorräder und Motorroller, die die Menschen glücklich machen, denn sie bieten ihnen mehr als sie erwarten und dies zu geringeren Kosten als erwartet. Dafür hat NeuWai eine einzigartige Fertigungsstrategie entwickelt, die es für Unternehmen weltweit erschwinglicher macht, Montageanlagen zu bauen. Anstelle einer Investition von Hunderten von Millionen USD, die für traditionelle Automobilmontageanlagen typisch ist, kostet die Ausrüstung für jedes NeuWai Semi-Knock-Down-Kit-Montagewerk voraussichtlich 3 bis 10 Millionen USD, abhängig von der gewünschten jährlichen Gesamtfahrzeugkapazität mit Anlagenkosten von schätzungsweise insgesamt 15 bis 30 Millionen USD.

Die Erstfertigung von NeuWai-Fahrzeugkomponenten erfolgt in einer 430.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte in der Stadt Dezhou in der Provinz ShanDong, China, in der die erste von drei Bauphasen fast abgeschlossen ist. Die nicht zusammengebauten Fahrzeuge werden für die Endmontage und den Vertrieb an Montagewerke weltweit verschickt.

NeuWai Vehicle-Innovationen auf globaler Ebene

NeuWai hat einen innovativen Ansatz für die Entwicklung und Konstruktion von Fahrzeugen verfolgt. Dieser beinhaltet Space-Frames, die einen strukturellen Vorteil gegenüber unnötig schweren Frames oder Unibody-Konstruktionen bieten. NeuWai-Fahrzeuge verwenden zudem proprietäre Verbundkarosserieteile, die farbig geformt und mit einer glänzenden Oberfläche versehen sind. Dies ermöglicht eine konsistente Farbe ohne Lackierung und löst damit die jahrhundertealte Herausforderung, Karosserieteile im Montagewerk zu lackieren. Dank des recycelbaren Materials fallen Türdellen oder Bagatellschäden nicht weiter ins Gewicht.

Die A-Klasse und die größeren Fahrzeuge von NeuWai werden mit Wechselstrommotoren angetrieben. Neben Euro 6-Benzinmotoren bietet NeuWai beides, Euro 4-Benzinmotoren und Flüssigpropan-Einspritzmotoren (LPI) in Märkten an, in denen diese Antriebsart einen zwingenden Vorteil hat.

