Ostern in ORF III: Neue Dokumentationen, Live-Konzert „Frühling in Wien“, Paul-Hörbiger-Schwerpunkt, Filmklassiker u. v. m.

Wien (OTS) - Zu Ostern bringt ORF III Kultur und Information bereits ab 13. April einen umfassenden Programmschwerpunkt. So gibt es unter dem Label „Magische Ostern“ werktäglich am Nachmittag interessante themenaffine Dokumentationen. Auch die Programmleisten „Expeditionen“ und „Fokus Geschichte“ im Vorabend stimmen werktäglich auf das Kirchenfest ein. Höhepunkte des Osterprogramms sind u. a. die Live-Übertragung des Konzerts „Frühling in Wien“ am Ostersonntag, dem 21. April, um 20.15 Uhr sowie die ORF-III-Neuproduktion „Der Dom, der Halbmond und die Kreuzritter – Babenbergs Visionen für St. Stephan“ im „ORF III Themenmontag“ am Ostermontag, dem 22. April, um 20.15 Uhr . Bereits am Palmsonntag, dem 14. April, um 20.15 Uhr gibt es eine weitere Ausgabe der neuen Reihe „Ein Tag im Leben von ...“ – diesmal mit Christian Thielemann, dem Stardirigenten und künstlerischen Leiter der Osterfestspiele Salzburg. Außerdem würdigt ORF III Schauspiellegende Paul Hörbiger zum 125. Geburtstag mit einem Schwerpunkt.

Die Programmpunkte im chronologischen Überblick

Die „zeit.geschichte“ stimmt bereits am Samstag, dem 13. April, mit einem dreiteiligen Dokuabend auf die Karwoche ein, beginnend mit dem Zweiteiler „Geheimauftrag Pontifex – Der Vatikan im Kalten Krieg“ (ab 20.15 Uhr). Um 22.00 Uhr folgt „Die wahre Macht des Vatikans“ über die Rolle der Päpste und des Kirchenstaats im Lauf der Geschichte.

Am Palmsonntag, dem 14. April, startet das Osterprogramm in ORF III mit einer Ausgabe der Religionsreihe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.40 Uhr). Kultprogramm zum Wiedersehen für die ganze Familie gibt es ab 10.25 Uhr mit allen 21 Folgen von „Pippi Langstrumpf“, deren Darstellerin Inger Nilsson heuer ihren 60. Geburtstag feiert. Danach präsentiert ORF III zwei „Erlebnis Bühne“-Highlights, beginnend mit der ORF-III-Neuproduktion „Ein Tag im Leben von Christian Thielemann“ (20.15 Uhr). Barbara Rett begleitet den künstlerischen Leiter sowie Dirigenten der Osterfestspiele Salzburg einen ganzen Tag lang. Der Maestro gewährt spannende Einblicke in seinen Probenalltag und hinter die Kulissen jenes Festivals, das sein Lehrmeister Herbert von Karajan 1967 ins Leben rief. Von Salzburg geht es zu einem „Konzert im Vatikan“ (21.25 Uhr). Dort machte man Papst Benedikt XVI. 2005 ein besonderes Geschenk: Ein Konzert zu seinen Ehren, für das aus seiner Heimat Bayern die Münchner Philharmoniker anreisten. Danach folgt die Doku „Papst Benedikt XVI. – Mein Vatikan“ (22.25 Uhr), in der Joseph Ratzinger kurz vor seiner Wahl zum Papst einen exklusiven Einblick in das Leben hinter die Mauern des Kirchenstaates gewährte.

Der vierteilige „ORF III Themenmontag“ am 15. April befasst sich ab 20.15 Uhr mit Mysterien des Christentums. Auf dem Programm stehen die Dokus „Geheimnisse der Kirche – War Jesus verheiratet?“ (20.15 Uhr), „Jesus und die verschwundenen Frauen“ (21.55 Uhr) sowie „Der unechte Jesus“ (22.45 Uhr).

Am Dienstag, dem 16. April, feiert die ORF-III-Museumssendung „Aus dem Rahmen“ (20.15 Uhr) ihre 100. Ausgabe. Zum Jubiläum begibt sich Karl Hohenlohe in den glamourösen Louvre in Abu Dhabi, der Ende 2017 seine Pforten öffnete. Es folgt ein „Mythos Geschichte“-Tripel im Zeichen des christlichen Glaubens mit der Dokumentation „Jesu letzte Tage“ (21.05 Uhr) und dem Zweiteiler „Die Bibel-Jäger“ (ab 22.00 Uhr), der die Authentizität der Bibel erforscht.

Am Mittwoch, dem 17. April, zeigt „Heimat Österreich“ die Doku „Ostern in und um Stübing“ (20.15 Uhr), bevor in „Land der Berge“ die Neuproduktion „Der Wilde Kaiser mit Peter Habeler“ (21.05 Uhr) Premiere feiert. Anschließend steht mit „Das Leben des Brian“ (21.55 Uhr) der britischen Komikergruppe Monty Python aus dem Jahr 1979 ein Komödienklassiker auf dem Programm.

Der Gründonnerstag am 18. April startet mit „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.50 Uhr). Im Hauptabend präsentiert ORF III mit dem Monumentalepos „Die Zehn Gebote“ (20.15 Uhr) von Regiemeister Cecil B. DeMille einen Kultfilm aus dem Jahr 1957. Anschließend machen sich Florent Quet und Stanislas Kraland in „Mythos Geschichte“ auf die Suche nach der „Wahrheit hinter den Jesus-Reliquien“ (23.10 Uhr).

Am Karfreitag, dem 19. April, startet ORF III erneut mit „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.40 Uhr) in den Programmtag. Um 8.55 Uhr folgt mit dem Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart eine „Erlebnis Bühne matinee“. Am Pult der Produktion der Salzburger Festspiele 2017 steht Teodor Currentzis. Ab 9.50 Uhr geht es weiter mit einem „ORF III Spezial zu Ostern“, u. a. mit dem Dreiteiler „Das Bibelrätsel“, und zwei Folgen „Heimat der Klöster“ (ab 15.00 Uhr). Im Hauptabend zeigt ORF III den mit vier Oscars ausgezeichneten epochalen Monumentalfilm „Spartacus“ (20.15 Uhr) von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1960 mit Kirk Douglas in der Titelrolle. Anschließend folgt die Dokumentation „Wo Löwen Aufzug fahren: Das Kolosseum in Rom“ (23.20 Uhr) von Pascal Cuissot und Gary Glassman.

Am Karsamstag, dem 20. April, steht ORF III im Zeichen von Schauspiellegende Paul Hörbiger, dessen Geburtstag sich am 29. April zum 125. Mal jährt. Den Auftakt machen die vier Filmklassiker „Die Deutschmeister“ (9.50 Uhr), „Der Orgelbauer von St. Marien“ (11.40 Uhr), „Die Christel von der Post“ (13.05 Uhr) und „Die Winzerin von Langenlois“ (14.45 Uhr) mit Paul Hörbiger. Es folgt die „zeit.geschichte“-Doku „Die Hörbigers – eine Schauspieldynastie“ (19.20 Uhr), die auf die von Günter Kaindlstorfer gestaltete neue Ausgabe der Porträtreihe „ORF-Legenden“ über Paul Hörbiger um 20.15 Uhr einstimmt. Ab 21.05 stehen die ersten sechs von zwölf Folgen der Serie „Der alte Richter“ auf dem Programm, in der sich Paul Hörbiger als Oberlandesgerichtsrat Dr. Daniel Westermeier um die Nöte und Sorgen der Bürger/innen von Pichelshofen kümmert.

Außerdem am Karsamstag: Barbara Stöckl begrüßt in „Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge“ (16.15 Uhr) Diözesanbischof Benno Elbs und Paraski-Rennläuferin Heike Eder aus Zürs am Arlberg zum Gespräch.

„Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr: Ostern“ (8.45 Uhr) eröffnet das ORF-III-Programm am Ostersonntag, dem 21. April, gefolgt von Dakapos des Hörbiger-Schwerpunkts. Im Hauptabend begrüßen die Wiener Symphoniker in „Erlebnis Bühne LIVE“ den „Frühling in Wien 2019“ (20.15 Uhr) mit beschwingten Werken der französischen Komponisten Maurice Ravel, Paul Dukas und Ernest Chausson. Der junge Stardirigent Lahav Shani führt gemeinsam mit dem französischen Ausnahmeviolinisten Renaud Capuçon durch den Abend. Um 21.55 Uhr gibt es die „ORF-Legenden“ über Paul Hörbiger zum Wiedersehen. Ab 22.45 zeigt ORF III die finalen sechs Folgen von „Der alte Richter“.

Der Stephansdom und andere christliche Andachtsorte stehen im Zentrum eines fünfteiligen „ORF III Themenmontags“ am Ostermontag, dem 22. April. Um 20.00 Uhr äußern sich prominente Persönlichkeiten und die Spitzen der österreichischen Politik zum Verhältnis der Wiener Bevölkerung zu St. Stephan. Anschließend folgt die Premiere der ORF-III-Neuproduktion „Der Dom, der Halbmond und die Kreuzritter – Babenbergs Visionen für St. Stephan“ (20.15 Uhr) von Manfred Corrine und Wolfgang Niedermair. Der neue, bereits fünfte Teil der ORF-III-Dokureihe über den Wiener Stephansdom widmet sich den frühen Anfängen des berühmten Bauwerks. Danach präsentiert Karl Hohenlohe ein anderes herausragendes Wahrzeichen: „Die Wiener Karlskirche“ (21.00 Uhr). Zum Abschluss des Abends geht es zu zwei ehrwürdigen österreichischen Stiften: „Heiligenkreuz – Ein Stift im Wienerwald“ (21.50 Uhr) und „Klosterneuburg – Ein Stift an der Donau“ (22.40 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at