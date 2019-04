Die neue Welt von Palmers. Eine Welt, die passt.

Inhaltliche Neuausrichtung des österreichischen Traditionswäscheunternehmens stellt Qualität, Beratung, Geschichte und Preis/Leistung in den Vordergrund

Wien (OTS) - Das österreichische Traditionswäscheunternehmen Palmers richtet sich inhaltlich neu aus. Sichtbar wird das anhand der aktuellen Frühjahr/Sommer 19-Kampagne, die nun offiziell im Rahmen eines Pressefrühstücks präsentiert wurde. Unter dem Motto "Eine Welt, die passt" zeigt Palmers die Vielfalt und Einzigartigkeit von Frauen in den verschiedensten Lebenssituationen und -realitäten und stellt diese in den Mittelpunkt. "Wir rücken mit der neuen Kampagne wieder das in den Fokus, worum es uns wirklich geht: Produkte, die passen! Es geht um jene Dinge, die bei Palmers einfach zu 100 Prozent sitzen: Qualität, Beratung, Geschichte, Preis/Leistung und das große Filialnetz. Wir kümmern uns gemeinsam mit unseren VerkäuferInnen darum, dass die Unterwäsche und die Dessous passen. Wir wollen aber auch einen Dialog mit den ÖsterreicherInnen starten. Über moderne Themen, die den Menschen passen, oder eben noch nicht. Wir haben noch viel vor", so Vorstand Tino Wieser.

Entwickelt wurde die neue Kampagne, die am 15. April österreichweit startet, von Christian Baier, Head of Marketing, und Daniel Kleinmann, Executive Creative Director bei Palmers, mit ihrem Team. Gemeinsam haben sie die Palmers Inhouse-Agentur „waroom“ gegründet. Erfolgreiche Marken wissen, „waroom“ es sie gibt. Sie wissen, was ihr Zweck ist und ihre Mitarbeiter wissen, warum sie jeden Tag zur Arbeit gehen. Und genau das war auch ein wichtiger Punkt bei der Neuausrichtung der Marke Palmers und der Beantwortung der Frage: Wofür steht Palmers? Diese Neuausrichtung soll Kontinuität bringen und für mehrere Jahre gelten. Die Marke Palmers bekommt eine klare Botschaft: "Eine Welt, die passt".



Eine Welt, in der man alles tragen kann.

Palmers begleitet uns in die schönste Zeit des Jahres und präsentiert eine Frühjahr/Sommer-Kollektion mit floralen Prints, sportlichen Styles und verführerischen Dessous-Highlights, die passen. Angefangen vom ökologischen Naturwunder Leinen, über tropische Blütenprints und Bikinis in Samtoptik, bis hin zu puristischen Designs, ist für jede Frau und jede Figur etwas dabei. Denn was wäre der Sommer ohne Bralettes, Marine-Looks, Knallfarben und Söckchen mit trendigem Netz? Palmers, eine Welt in der die Qual der Wahl zum Vergnügen wird.

Hochauflösendes Bild- und Videomaterial finden Sie auch unter http://press.palmers.at/

