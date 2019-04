8. Bezirk: Klavierkammermusik vom Feinsten am 10.4.

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „Freunde der Kammermusik“ richtet wieder einmal einen Konzert-Abend im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) aus: Am Mittwoch, 10. April, widmen sich ab 19.00 Uhr routinierte Musikerinnen und Musiker ausgewählten Kompositionen von Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy und Brahms. Das liebevoll zusammengestellte Programm hat den zugkräftigen Titel „Klavierkammermusik vom Feinsten“. Der Eintritt ist frei. Das Publikum kann Spenden für das Museum geben. Informationen: Telefon 403 64 15 (Ehrenamtliche Museumsleiterin: Maria Ettl).

An diesem empfehlenswerten Kultur-Termin wirken 9 routinierte Instrumentalistinnen und Instrumentalisten mit: Erich Vanecek (Klavier), Irmgard Aschenbrenner (Klarinette), Britta Philipp (Violoncello), Ursula Ziegelbauer (Klavier), Endre Guran (Violine), Richard Carter (Violoncello), Renate Bohn (Klavier), David Eschwe (Violine) und Thomas Goldmann (Viola). Im Museum in der Josefstadt in der Schmidgasse 18 werden öfter Konzerte, Lesungen und sonstige kulturelle Projekte durchgeführt. Auskünfte dazu via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

