Mensch | Maschine – Familienfest

13. und 14. April 2019, 10.00 bis 18.00 Uhr im Technischen Museum Wien

Wien (OTS) - Ist es möglich Schokolade 3D zu drucken? Wie kann man einem Roboter sicher näherkommen? Kann man sich einen Roboter selber bauen? Was kann man alles in einem Maker Space machen?

Anlässlich der Ausstellung „Arbeit & Produktion“ steht das Thema Mensch-Maschine im Zentrum des Technischen Museums Wien und lädt ein, neue Technologien auszuprobieren und sich spielerisch damit auseinanderzusetzen. Ein Wochenende mit vielfältigem kostenlosen Programm für große und kleine BesucherInnen.

Highlights aus dem Programm:

Auge in Auge mit einem Roboter

Industrieroboter übernehmen immer mehr Aufgaben in der Produktion. Deshalb ist es wichtig, die Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen sicher zu gestalten. Unterstützt von einem Experten des Unternehmens Pilz kann man einem Handlingroboter im techLAB ganz nahe kommen.

In Kooperation mit Pilz.

Samstag 14.00-17.00 Uhr und Sonntag 10.00-13.00 Uhr.

Schokolade aus dem 3D-Drucker

Süße Ostereier aus dem Drucker - geht das? Mit einem Food-3D-Printer werden aus Schokolade und Marzipan süße Kunstwerke ausgedruckt.

Samstag und Sonntag jeweils ganztags.

Workshop PYTHON-programming

(ab 14 Jahre, ca. 60 Minuten)

Platzkarten vor Ort erhältlich, begrenzte Teilnehmerzahl.

Samstag 12.00 Uhr und Sonntag 14.00 und 16.00 Uhr.

Summ summ, die Roboterbiene fährt herum

(Workshop von 4-7 Jahren, ca. 60 Minuten)

Wie funktioniert ein Roboter und welche Typen gibt es? Was können Menschen besser als Roboter? Hilf uns, die Roboterbiene „Summ Summ“ zu steuern.

sponsored by UNIQA.

Online-Anmeldung erforderlich.

Samstag 15.00 Uhr und Sonntag 11.00 Uhr.

Fokus Lasercutter

(Workshop ab 10 Jahren, ca. 110 Minuten.)

Wir gestalten und fertigen ein eigenes Wunschprodukt mit dem Lasercutter.

sponsored by voestalpine.

Samstag 11.00 Uhr. Online-Anmeldung erforderlich.

Robo Wunderkind: Baue dir einen Roboter aus Bausteinen

(Workshop ab 6 Jahren, ca. 60 Minuten)

Aus Bausteinen entstehen kleine Roboter, die unterschiedliche Aufgaben lösen.

Samstag 11.00 Uhr und Sonntag 15.00 Uhr

Stationenbetrieb: Samstag und Sonntag ganztags.

Wunderwuzzi-Roboter

Mit Wunderwuzzi werden aus Zahnbürsten kleine fahrende Roboter.

Samstag und Sonntag ganztags.

Versuche dich im 3D-Drucken

Wir zeigen, was man alles 3D-drucken kann.

Samstag und Sonntag ganztags.

Eintauchen in die digitale Fabrik

VR-Vorführungen am Samstag und Sonntag: jeweils 11.45 und 15.45 Uhr

Kurzführungen durch die Sonderausstellung „In Produktion“

Samstag und Sonntag: jeweils 11.30 und 15.30 Uhr

techLAB – vom 3D-Drucker bis zum Lasercutter

Im techLAB können neue Fertigungstechnologien selbst ausprobiert werden.

Samstag 13.00-18.00 Uhr und Sonntag 10.00-18.00 Uhr.

Impulsführungen durch das techLAB

Samstag 13.30 und 15.00 Uhr und Sonntag 11.00 und 15.00 Uhr.

Teilnahme für alle Programmpunkte des Familienfestes frei, exkl. Museumseintritt.

Nähere Informationen, Anfangszeiten und Anmeldung für die Workshops:

www.technischesmuseum.at/event/mensch-maschine-familienfest

