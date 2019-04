Mondelēz International macht SOS-Kinderdorf-Kindern eine lila Osterfreude

Mit unserer Milka-Osterpaket-Überraschung wollen wir Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und einen kleinen Beitrag zu einem liebevollen Zuhause leisten Vince Gruber, Executive Vice President & President Europe Mondelēz International

Mondelēz International ist ein langjähriger Partner von uns. Wir sind begeistert vom persönlichen Einsatz der Mondelez Mitarbeiter und freuen uns über einen der ersten Gratulanten zum Jubiläum Nora Deinhammer, Geschäftsführerin SOS-Kinderdorf

Wien (OTS) - Zum 70-jährigen Jubiläum von SOS-Kinderdorf hat sich Mondelēz International in Österreich etwas Besonderes einfallen lassen. Der Milka-Schmunzelhase hoppelt dieses Jahr zu 1.000 Kindern aus den SOS-Kinderdörfern in Österreich. Im Rahmen der unternehmensinternen Freiwilligen-Initiative Impact4Good kooperiert das internationale Snacking-Unternehmen bereits seit über einem Jahrzehnt mit der gemeinnützigen Organisation. „Mit unserer Milka-Osterpaket-Überraschung wollen wir Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und einen kleinen Beitrag zu einem liebevollen Zuhause leisten“ , so Vince Gruber, Executive Vice President & President Europe für Mondelēz International, der die Pakete gemeinsam mit seinem Team persönlich packte. Vier Milka-Osterprodukte beinhaltet jedes verschenkte Osternest. Auch im Unternehmen selbst wird über die Organisation und die Arbeit von SOS-Kinderdorf informiert und Spenden gesammelt. „70 Jahre SOS-Kinderdorf! Das wollen wir bei uns im Unternehmen erzählen und zur Unterstützung animieren“, ergänzt Vince Gruber. „Mondelēz International ist ein langjähriger Partner von uns. Wir sind begeistert vom persönlichen Einsatz der Mondelez Mitarbeiter und freuen uns über einen der ersten Gratulanten zum Jubiläum“ , sagt Nora Deinhammer, Geschäftsführerin SOS-Kinderdorf.

Impact4Good: integrierte Freiwilligenarbeit

Die Freiwilligenarbeit ist in der Unternehmensphilosophie von Mondelēz International fest verankert. Weltweit engagieren sich Mitarbeiter freiwillig und leisten ehrenamtlich Beiträge im Namen des Unternehmens. Allein im Jahr 2018 wurden von 12.000 Kollegen 45.000 Freiwilligen-Stunden absolviert. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten selbst orientieren sich an den regionalen Bedürfnissen. So kooperiert das Unternehmen in Österreich neben dem SOS-Kinderdorf, mit der Caritas und dem Sozialmarkt Wien.

Foto zum Download.

Über Mondelēz International

Mondelēz International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2018 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar. Als führender Snacking-Anbieter gestaltet das Unternehmen mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, belVita, Toblerone und Trident die Zukunft des Snacking. Mondelēz International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.com/.

Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany.

Rückfragen & Kontakt:

Livia Kolmitz

Pressesprecherin

Mondelez Österreich

Schönbrunnerstraße 297-307, 1120 Wien

Tel: +43 (0) 1 253 013 7054

E-Mail: livia.kolmitz @ mdlz.com



Nicole Hall und Michaela Schützinger

Grayling Austria

Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Tel: +43 (0) 1 524 43 00

E-Mail: mondelez.at @ grayling.com