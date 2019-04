ORF SPORT + mit dem ersten Austrian-Volley-League-Finale Posojilnica Aich/Dob – Raiffeisen Waldviertel

Weiters: Eishockey-Länderspiel Tschechien – Österreich am 10. April live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 10. April 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Eishockey-Länderspiel Tschechien – Österreich um 18.55 Uhr (Highlights 3. Drittel um 22.30 Uhr) sowie vom ersten Austrian-Volley-League-Finale Posojilnica Aich/Dob – Raiffeisen Waldviertel um 20.15 Uhr.

Am 10. Mai beginnt die IIHF-Weltmeisterschaft in der Slowakei. In der Vorbereitung auf das Turnier bestreitet Österreichs Eishockeyteam Testspiele gegen Tschechien, Slowakei, Deutschland, Dänemark und Kanada. Zum Auftakt tritt die Nationalmannschaft am 10. April auswärts gegen Tschechien an. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik (ORF-TVthek live von 18.55 bis 21.30 Uhr).

Die DenizBank AG Volley-League-Finalserie bestreiten wie in der vergangenen Saison der SK Posojilnica Aich/Dob und die Union Raiffeisen Waldviertel. Der Titelverteidiger benötigte in seiner JUFA-Arena nur 59 Minuten, um Herausforderer UVC Weberzeile Ried/Innkreis klar mit 3:0 in die Schranken zu weisen. Waldviertel gab im dritten Halbfinalduell mit Cupsieger UVC Holding Graz erstmals keinen Satz ab, siegte in der Stadthalle Zwettl 3:0. Die „Best-of-7“-Finalserie startet am 10. April in Bleiburg. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 9. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

