FESCH IS BACK: FESCHES AUS LINZ #4

ICH BIN FESCH HOLT MICH HIER RAUS!

Beim Motto "Ich bin fesch holt mich hier raus" wird's dieses Jahr wild: Mit dem ersten animalischen Rebell, dem Zebra, startet die Fesch'saison 2019 mit dem FESCH'MARKT #4 in Linz. Vom 26. bis 28. April 2019 herrscht Dschungelfieber in der Tabakfabrik Linz: Es tummeln sich kreative Start-ups, Nachwuchstalente, Junggastronom*innen sowie kleine Produzent*innen und Indie-Labels in der Ausstellungshalle. Unter anderem mit dabei sind Specials wie Daumenwrestling, ein Hoop Dance Workshop oder Glitter is the New Fesch.

Öffnungszeiten:

FR 26.4. 2019 14.00-22.00 Uhr

SA 27.4. 2019 11.00-20.00 Uhr

SO 28.4. 2019 11.00-20.00 Uhr



Eintritt:

5,- EUR

HoopFlow

Beim Hoop Dance Workshop lässt man die Hüften ordentlich kreisen und schwelgt in Kindheitserinnerungen. Richtige Profi-Moves lernt man von HoopFlow - der Hoopdance-Initiative aus Oberösterreich, die vor Ort den Reifentanz salonfähig macht.

Nebouxii Socks

Nebouxii ist ein kleiner, zwitschernder Vogel, der blaue Socken trägt und das Logo des gleichnamigen, ungarischen Sockenherstellers. Farbenfrohe Muster, inspiriert von Pflanzen- und Tierwelt, schmücken das Bein hipper Fußfetischist*innen.

Eisl Eis

Süßer, cremiger Genuss, der auf der Zunge zergeht - das ist Eisl Eis. Die österreichische Manufaktur kreiert Eis auf Basis von Schafmilch und garantiert so ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Ohnemit

Das Wiener Naturkosmetiklabel ohnemit hält die Achseln ordentlich frisch. Basierend auf natürlichen Inhaltsstoffen ohne Parabene, Silikone und Aluminiumsalze verwandeln die Deodorants die Achseln in ein fesches Dufterlebnis.

Hieb – The Metropolitan Zeitgeist

Das Indie-Magazin mit Fokus auf urbanem Lifestyle an allen Enden und Ecken der Welt erscheint zweimal jährlich und verpasst der Magazinszene mit goldenen Lettern einen kleinen frischen Hieb.

WIE DU MIR SO ICH DIR

Mit dabei in Linz ist die beliebte Kleidertauschbörse, bei der die Besucher*innen Samstag und Sonntag ihre aussortierten Schätze mitbringen und vor Ort für eine geringe Gebühr gegen andere Secondhand-Teile eintauschen. Von Kleidung und Schuhen bis zu Platten und sogar Grünpflanzen reicht das Repertoire. Übrig Gebliebenes wird – wie üblich – an eine karitative Organisation gespendet.

Teilnahmegebühr: 5,- EUR für 5 kg

99 PROBLEMS BUT THE MERCH AIN'T ONE

Auch das bekannte FESCH'MARKT Merchandise ist wieder mit dabei: Die kultige Wundertüte, gebrandet mit feschen neuen Sprüchen und befüllt mit tollen Goodies.

WILLHABEN

Schon fast traditionell ist auch willhaben wieder mit seinem „Vintage Wohnzimmer“ mit dabei und präsentiert vom Blechspielzeug bis Lilienporzellan und von Apothekerflaschen bis Vintage Mobiliar schöne Dinge mit Geschichte. Dazu gibt es wieder den beliebten Blogger-Sale: Begehrte Stücke aus dem Kleiderschrank österreichischer BloggerInnen samt Chance auf ein persönliches Kennenlernen machen den willhaben-Stand zum Besuchermagneten. Diesmal mit dabei die oberösterreichischen Blogger Sophiehearts, Meanwhileinawesometown, Bits and Bobs by Eva und High5.

