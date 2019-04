Wiener Bereitschaftseinheit zieht Lenker ohne Lenkberechtigung aus dem Verkehr

Wien (OTS) - Datum: 06.04.2019

Uhrzeit: 02:45 Uhr

Adresse: 10., Raxstraße

Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle im Bereich der Raxstraße durch. Ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger wies sich dabei mit einem polnischen Führerschein und einem Bescheid der polnischen Behörde aus. Ein Polizist, welcher die polnische Sprache beherrscht, überprüfte die Dokumente und bemerkte sofort, dass diese gefälscht waren. In dem Bescheid waren neben grammatikalischen Fehlern auch Buchstaben, die es in dieser Schreibweise nicht in der polnischen Sprache gibt, ersichtlich. Das Dokument war auch mit einem Stempel – angeblich des polnischen Präsidenten - unterfertigt. Allerdings beinhaltete die Unterschrift nicht den richtigen Namen. Die beiden Fälschungen wurden von den Beamten sichergestellt. Laut seinen eigenen Angaben fuhr er seit rund zwei Jahren mit dem gefälschten Führerschein. Er soll die Dokumente für einen vierstelligen Betrag in Deutschland erworben haben. Der 21-Jährige wurde mehrfach angezeigt.

