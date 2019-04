Kapsch TrafficCom erhält neuen Auftrag in der Dominikanischen Republik

Wien (OTS) -

Urbanes Mobilitätsmanagement für Santo Domingo mit EcoTrafiXTM

17 Monate Implementierung, vier Jahre technischer Betrieb

Auftrag in Kooperation mit EVOCON, dem Partner vor Ort

Wien, 9. April 2019 – Kapsch TrafficCom und sein Partner EVOCON erhielten bei einer öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag für die Lieferung der Komplettlösung für urbanes Mobilitätsmanagement EcoTrafiXTM für die Hauptstadt der Dominikanischen Republik, Santo Domingo. Der Auftrag wurde von der lokalen Behörde Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) vergeben und beinhaltet die Implementierung (d. h. Entwicklung und Errichtung) der neuen Infrastruktur über einen Zeitraum von 17 Monaten sowie den technischen Betrieb für vier Jahre. Der Gesamtauftragswert von rund 18 Millionen EUR teilt sich im Verhältnis 60:40 auf die Konsortialpartner Kapsch und EVOCON auf.

Der erste Teil der Ausschreibung umfasst die Planung, Lieferung, Installation, den Testbetrieb sowie die Inbetriebnahme und Bereitstellung von EcoTrafiXTM. Dazu gehören 100 neue Kreuzungen, 2.200 neue Ampeln, 40 CCTV-Kameras, 400 CVD-Fahrzeugerkennungskameras, Wechselverkehrszeichen und die Ausrüstung für die Leitzentrale. Die Instandhaltung wird 260 bereits bestehende Kreuzungen samt Ampeln und CCTV-Kameras sowie die neu installierten Anlagen abdecken.

„Mit diesem Auftrag stärken wir unsere Präsenz und Expertise im urbanen Mobilitätsmanagement im lateinamerikanischen Raum“, erklärt André F. Laux, COO von Kapsch TrafficCom. „Santo Domingo ist das größte Ballungszentrum in der Karibik, was hohe Anforderungen an die Mobilität in der Stadt mit sich bringt. Wir sind stolz darauf, dass die Wahl auf unsere Lösung gefallen ist. So können wir die Stadt dabei unterstützen, ihre Mobilität der Zukunft effizienter und sicherer zu gestalten.“

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Alf Netek

Chief Marketing Officer & Press Officer

Kapsch Aktiengesellschaft

Am Europlatz 2

1120 Wien

Österreich

T +43 50 811 1700

alf.netek @ kapsch.net



Alexandra Vieh

Head of Marketing and PR, Global

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Wien

Österreich

T +43 50 811 1728

alexandra.vieh @ kapsch.net



Investorenkontakt:

Hans Lang

Investor Relations Officer

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Wien

Österreich

T +43 50 811 1122

ir.kapschtraffic @ kapsch.net