Vortrag „Verschwundene Palais“ im Bezirksmuseum 3

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) lädt am Mittwoch, 10. April, zu einem Lichtbilder-Vortrag ein: Ab 18.30 Uhr nimmt der ehrenamtlich arbeitende Leiter des Museums, Herbert Rasinger, das Thema „Verschwundene Palais der Landstraße“ unter die Lupe. Der Bezirkshistoriker berichtet in Wort und Bild zum Beispiel über ein „Schlössl“ in der Erdbergstraße, über das Palais „Modena“ in der Beatrixgasse sowie über das Palais „Hannover“ in der Invalidenstraße. Gerne beantwortet der Museumsverantwortliche individuelle Fragen der Besucherinnen und Besucher. Die Teilnahme an dem Vortragsabend ist kostenlos. Das freiwillig agierende Museumsteam freut sich über Spenden des Publikums. Auskünfte: Telefon 4000/03 127.

Genauso interessant wie die bevorstehende Veranstaltung ist die Sonder-Ausstellung „Verschwundene Paläste“, die auf Grund des großen Erfolges bis Mittwoch, 24. April, verlängert wurde. Offen ist das Museum jeweils Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr). Ein fixes Eintrittsgeld wird nicht verlangt. Für Spenden sind die Kustodinnen und Kustoden dankbar. An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Schauräume gesperrt. Informationen per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

