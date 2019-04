Opera stellt Reborn 3 vor: der erste Desktop Browser, der für Web 3 - das Internet der Zukunft - gerüstet ist (FOTO)

Oslo, Norwegen (ots) - Der neueste Opera Browser für Mac, Windows und Linux bietet jetzt eine Crypto Wallet, einen Web 3 Explorer und kostenloses VPN. Reborn 3 ist so aufgebaut, dass er den Nutzern die Kontrolle über ihre Online-Daten zurückgibt und ihnen einen Ausblick auf das Internet der Zukunft ermöglicht.

Im Durchschnitt sind Menschen mittlerweile sechs Stunden täglich online. Je mehr Zeit wir online verbringen, desto mehr sind wir potenziellen Gefahren im Netz ausgesetzt. Mit Opera 60 (Codename Reborn 3) hat Opera das Sicherheitslevel und den Datenschutz erheblich verbessert und zudem das Design maßgeblich erneuert.

Opera ist der erste relevante Computer Browser mit integriertem Web 3 Explorer und einer Crypto Wallet. Diese neuen Features ermöglichen es Nutzern Blockchain-basierte Zahlungen vorzunehmen und im Internet der Zukunft - auch als Web 3 bezeichnet - zu browsen.

Durch das ebenso angebotene Browser-VPN möchte Opera gewährleisten, dass die Nutzer sicher surfen und stets die Kontrolle über ihre Daten behalten.

"Das Internet hat unser Leben verändert. Wir sind mehr oder weniger ständig online. Aber je mehr Zeit wir online verbringen, desto mehr brauchen wir Werkzeuge, die uns Sicherheit und Schutz unserer privaten Daten gewährleisten, " erklärt Krystian Kolondra, EVP bei Opera, Head of Browsers. "Mit diesem bedeutenden Upgrade machen wir den ersten Schritt in Richtung Web 3. Es ist das neue Netz, bei dem der Nutzer die Oberhand hat. Wir sind der Meinung, heutzutage sollte jeder Browser Web 3-fähig sein."

Web 3 ist das Internet der Zukunft

Web 3 ist das Blockchain-basierte Internet der Zukunft. Ab heute können Nutzer die Adresse einer Web 3 Applikation in die Adresszeile des Opera Browsers eintippen und sofort das Web 3 erkunden.

"Blockchain Technologien geben den Nutzen die Kontrolle zurück" fährt Krystian Kolondra fort. "Sie können Zahlungen sicher unterzeichnen und sich gegenüber Internetseiten identifizieren, ohne zuviel private Daten preiszugeben."

PC und Smartphone sind im Web 3 für sichere Transaktionen synchronisiert

Die Krypto Wallet im neuen Opera Desktop Browser synchronisiert mit der Krypto Wallet des Opera Android Browsers. Das bedeutet, dass die Wallet-Schlüssel niemals das Smartphone des Nutzers verlassen. In der Praxis hat das zur Folge, dass jedesmal wenn ein Nutzer sich gegenüber einer Web 3 Internetseite identifizieren muss, oder eine Transaktion in einer Blockchain unterzeichnen muss, er eine entsprechende Nachricht auf sein Smartphone erhält. Diese kann er nun genauso einfach bestätigen, wie er sonst sein System entsperrt, also zum Beispiel mit der Gesichtserkennungfunktion oder per Fingerabdruck.

Krystian Kolondra erläutert: "Die Blockchain-Technologie hat sich vom reinen Spekulationswerkzeug dahin entwickelt, dass sie das Internet in Zukunft maßgeblich prägen wird. Wir haben uns dafür entschieden, diese Entwicklung des Web 3 zu beschleunigen, in dem wir alle unsere Brower für alle Betriebssystems Blockchain-fähig gemacht haben. Damit ist Opera der erste Browser-Entwickler, der das ermöglicht."

Die Krypto Wallet Funktion wird in Kürze auch im iOS Browser, Opera Touch zur Verfügung stehen.

Schnelleres VPN für mehr Sicherheit und Datenschutz

Die Nachfrage nach VPN-Diensten wächst stetig. Zur Zeit benutzt rund ein Drittel der VPN-Nutzer weltweit diesen Dienst um im Netz anonym zu bleiben. Opera ist der einzige Browser-Entwickler, der ein schnelles und kostenloses Browser-VPN anbietet.

Das uneingeschränkte Browser-VPN verbessert den Datenschutz der Nutzer und erhöht ihr Sicherheitslevel wenn sie in obskuren öffentlichen Netzen surfen.

Das Browser-VPN errichtet einen sicheren, verschlüsselten Tunnel, der die Daten der Nutzer vor dem Zugriff Dritter schützt und gleichzeitig ihren geographischen Aufenthaltsort verbirgt. Der Browser-VPN Dienst ist zu dem ein no-log-service, was bedeutet, dass die VPN-Server keine Daten aufzeichnen und aufbewahren, alles um die Daten der Nutzer zu schützen.

Durch das neue Design gibt Opera dem Internet den perfekten Rahmen

Dadurch, dass Menschen nunmehr ein Viertel ihres Lebens online verbringen, spielt die Qualität der genutzten Apps eine immer wichtigere Rolle. Immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit damit, über ihre Browser im Internet zu surfen, Opera steht auf dem Standpunkt, ein Browser sollte einen perfekten Rahmen für das Internetsurfen bieten, ebenso wie es ein klassischer Rahmen für ein Kunstwerk tut.

In der neuen Version des Opera Browsers, können Nutzer in dem neuen, randlosen Design entspannt und ohne Ablenkung durch Trennlinien surfen. Der Inhalt rückt in den Mittelpunkt.

Zudem bietet der neue Browser zwei verschiedene Licht-Motive, hell und dunkel. Inspiriert durch kontrastreiche und kontrastarme Fotografie bietet der Browser den Nutzern die Möglichkeit je nach ihrer Stimmung oder den Inhalten, die sie betrachten, zwischen hell und dunkel zu wechseln.

Opera ist der neue Standard beim browsen

Mit dem verbesserten Datenschutz, dem Zugang zum Internet der Zukunft und dem neuen, ansprechenden Design bietet Opera ein überzeugendes Tool, das Nutzern zum Einen die Kontrolle über ihr digitales Leben ermöglicht und zum Anderen den Spass daran erhöht.

Um dies zu veranschaulichen, hat das Unternehmen einen Film gedreht, in dem eine Frau durch eine futuristische Umgebung reist und dabei versucht, die Kontrolle über ihr digitales Leben zurück zu erlangen. Der Opera Browser bietet auch zwei vom Film inspirierte Hintergründe.

Über Opera

1995 in Norwegen gegründet, entwickelt Opera Browser made in Europe und KI-basierende Lösungen zur Bereitstellung digitaler Inhalte. Das Unternehmen gilt als einer der innovativsten Browser-Anbieter weltweit. Opera ist unter dem Aktien-Symbol OPRA an der NASDAQ gelistet.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Szyndzielorz

Senior PR Manager

Mobile: +48 574 708 305

julia.szyndzielorz @ opera.com

Opera Software AS