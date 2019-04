„Literatur & Wein“ startet am 11. April

21. Internationales Kulturenfestival in Göttweig und Krems/Stein

St. Pölten (OTS/NLK) - Von Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. April, findet im Stift Göttweig, in der Artothek Niederösterreich und im Literaturhaus NÖ in Krems/Stein die mittlerweile 21. Ausgabe des Internationalen Kulturenfestivals „Literatur & Wein“ statt, dessen literarisches und musikalisches Programm – diesmal unter dem Motto „Reisen zum Mittelpunkt des Erinnerns“ - wieder durch Spitzenweine aus der Wachau, dem Kamptal und aus dem Weinviertel umrahmt wird.

Zur Festivaleröffnung am Donnerstag, 11. April, ab 19 Uhr im Literaturhaus NÖ lesen Meir Shalev aus Israel und der serbisch-kroatische Romancier Bora Ćosić. Die Sektmatinée am Sonntag, 14. April, die das Festival ab 11.30 Uhr im Literaturhaus abrundet, erinnert an den Schriftsteller Werner Kofler, aus dessen Werken Antonio Fian vorträgt. Dazu präsentieren Barbara Frischmuth und Julian Schutting die Sonderpublikation zum Festival und spielt Wiener Blond auf.

Dazwischen sind u. a. David Schalko, Jaroslav Rudiš, Klaus Merz, Karl-Markus Gauß, Natascha Wodin, Christine Viragh, Erich Hackl, Dževad Karahasan, Kathrin Schmidt, Sabine Gruber und Hans Platzgumer zu Gast. Im Rahmen der Schiene „Transflair“ wird Klaus Zeyringer die Journalisten Lou Lorenz-Dittlbacher und Dirk Kurbjuweit nach dem weiblichen Verhältnis zu Ohnmacht und Macht befragen. Auch gewandert wird erneut: Am Samstag, 13. April, geht es ab 13 Uhr gemeinsam mit dem Lesehof Stagård und dem Schweizer Autor Lorenz Langenegger durch die Steiner Kellergasse und die Weinberge.

Musikalische Höhepunkte der „Langen Lesenächte“ am Freitag, 12., und Samstag, 13. April, jeweils ab 18 Uhr im Brunnensaal von Stift Göttweig sind Konzerte von Roland Neuwirth, der sich eigentlich bereits von der Bühne verabschiedet hat, gemeinsam mit dem radio.string.quartet sowie von Ernst Molden und dem Frauenorchester.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/72884 und www.literaturundwein.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse