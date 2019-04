Martin Marsmann verstärkt die Konzernkommunikation bei news aktuell (FOTO)

Hamburg (ots) - Seit dem 01. April 2019 ist Martin Marsmann (28) Junior Project- & Content-Manager in der Konzernkommunikation von news aktuell in Hamburg.

"Mit Martin Marsmann verstärken wir das Team Konzernkommunikation mit einem jungen Talent aus der PR-Branche. Durch seine Agenturtätigkeit und sein Know-how in den Bereichen Kommunikation und Contenterstellung bringt er frische Impulse in das Team", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Martin hat uns im Auswahlverfahren sofort davon überzeugt, dass er mit viel Kreativität und Engagement bereit ist neue Wege zu gehen. Solche jungen Talente sind bei news aktuell genau richtig."

Von 2010 bis 2013 absolvierte Martin Marsmann seinen Bachelor in European Studies an der Universität Maastricht. Daraufhin folgte ein Masterstudium an der Universität Bayreuth im Bereich Internationale Wirtschaft & Governance sowie 2017 ein Master Studium in European Public Affairs an der Universität Maastricht. Bereits während des Studiums sammelte Martin Marsmann internationale Projekterfahrung, unter anderem in der Public Affairs Abteilung der Commerzbank Zentrale in Frankfurt sowie bei dem europäischen Unternehmensverband BUSINESSEUROPE in Brüssel. Nach anderthalb Jahren als PR-Berater bei der Berliner Kommunikationsagentur Blumberry, war Martin Marsmann zuletzt in einem Familienunternehmen tätig.

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte in alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

