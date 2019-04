Wien Holding: Buntes Osterprogramm für Kinder

Workshops, Kinderführungen, Osternester backen und mehr

Wien (OTS/RK) - Damit der Osterhase in Ruhe Eier verstecken kann, bieten die Unternehmen der Wien Holding ein vielfältiges Osterprogramm für Kinder an. In der Therme Wien werden Osternester gebacken, im Mozarthaus Vienna werden Mozartkugeln gebastelt, im Haus der Musik warten spannende Kinderführungen auf die jungen BesucherInnen, im Hof des bunten Kunst Haus Wien werden noch buntere Ostereier gesucht und im Jüdischen Museum Wien wird Pessach gefeiert. So wird das Osterfest zum Erlebnis!

Therme Wien Osterprogramm für Kinder

Vor allem für Kinder hält die Therme Wien rund um Ostern eine Reihe von besonderen Angeboten bereit: Von 13. bis 24. April findet das erweiterte Ferienprogramm der Kinderanimation statt, das zum Spielen und Mitmachen einlädt. Am Montag, den 15. April werden von 12.00 bis 17.00 Uhr im Thermenrestaurant Osternester gebacken. Am Ostersonntag, den 21. April, findet von 15.00 bis 16.00 Uhr eine Osternestersuche statt. Am Ostermontag, den 22. April, kann von 12.00 bis 17.00 Uhr ein Frühlingskranz gebastelt werden.

Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien.

Osterworkshops im Mozarthaus Vienna: Mozartkugeln basteln

Das Mozarthaus Vienna beweist am 19. und 20. April 2019, dass es zu Ostern nicht immer nur Ostereier aus Schokolade sein müssen – wie wäre es einmal mit Mozartkugeln? Beim Osterworkshop können Kinder selbst Mozartkugeln herstellen – aus leckerem Marzipan und geschmolzener Schokolade wie in einer Zuckerbäckerei! Danach erfahren die Kinder noch, was die Mozartkugel mit dem berühmten Komponisten Wolfgang Amadé Mozart zu tun hat und können gemeinsam mit dem Museums-Team die Wohnung besuchen, in der Mozart mit seiner Familie lebte und wunderschöne Musik schrieb.

19. und 20. April 2019 von 11.00 bis 12.30 Uhr, Tickets EUR 4 pro Person, für Kinder bis 12 Jahre, Anmeldung erforderlich unter ticket@mozarthausvienna.at oder unter 01/5127191-45, Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien

Haus der Musik: Kinderführungen durch das Klangmuseum

Das Haus der Musik lädt in der Karwoche Kinder von 5 bis 10 Jahren zu einer musikalischen Entdeckungsreise ein. Um 14:00 finden jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, sowie Samstag und Sonntag spannende Kinderführungen durch das Klangmuseum statt, bei denen es tolle Geschichten aus der Musikwelt zu hören gibt. Hier lassen sich musikalische Phänomene hautnah erleben und klassische Komponisten kennenlernen!

16. bis 18. April sowie 20. und 21. April 2019, Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt an der Museumskassa. Kosten: Kinder unter 12 Jahre EUR 6, Kinder ab 12 Jahre EUR 9 (+ EUR 1 Führungsbeitrag), mit dem „wienXtra“-Ferienspiel-Pass zum halben Preis. Anmeldung erforderlich unter Tel. 01/513 48 50. Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien.



Kunst Haus Wien: Ostereiersuche im idyllischen Hof am Ostersonntag

Für Familien mit Kindern bietet das Kunst Haus Wien am Ostersonntag etwas Besonderes an: Damit sich der Ausflug in die Welt von Hundertwasser auch so richtig lohnt, erwartet jedes Kind nach dem Museumsbesuch um 14 Uhr eine Ostereiersuche im idyllischen Hof des Kunst Haus Wien. Die außergewöhnliche Architektur und der einladende Garten bieten den idealen Rahmen um den Ostersonntag auf einzigartige Weise zu erleben.

21. April 2019, 14.00 Uhr. Familientagesticket EUR 22 (2 Erwachsene, max. 4 Kinder unter 19 Jahren), Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Jüdisches Museum Wien: Wir feiern Pessach!

Das Pessach-Fest beginnt heuer am 19. April und wird von JüdInnen auf der ganzen Welt acht Tage lang gefeiert. Schon vor dem Fest können Kinder im Jüdischen Museum Wien alles darüber erfahren: Die spannende Geschichte vom Auszug aus Ägypten, die zehn Plagen in einem besonderen Format und das Designen eigener Seder-Teller stehen auf dem Programm. Was Seder bedeutet und was auf dem Teller liegt, erfahren Kinder am Sonntag, den 14. April.

14. April 2019 von 14.00 bis 16.00 Uhr im Museum Dorotheergasse. In Kooperation mit wienXtra! Freier Eintritt für Kinder, Erwachsene EUR 6, gratis mit der wienXtra-Kinderactivcard. Um Anmeldung unter der Tel.: 01/535 04 31-1537 und -1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at wird gebeten. Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien.

(Schluss)



