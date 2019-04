CheckYeti: Buchungsportal für Outdooraktivitäten holt sich vier Millionen Euro frisches Kapital

Das Wiener Start-up holt im Zuge einer Series-A-Finanzierungsrunde unter anderem den aws Gründerfonds als weiteren Investor an Bord.

Wien (OTS) - Das Wiener Buchungsportal CheckYeti konnte erfolgreich eine Finanzierungsrunde abschließen und hat dabei vier Millionen Euro eingesammelt. Das Investment soll primär in neue Marketingpartnerschaften und den Ausbau des Produktes und der operativen Sprachkompetenzen investiert werden. Ziel ist es, den Anbietern von Wintersport- und Outdooraktivitäten eine noch bessere Nutzung des Buchungsportals zu ermöglichen. Damit soll den Kunden sowohl online als auch auf mobilen Geräten eine optimale Buchungserfahrung garantiert werden.

Neben den bestehenden Investoren Ringier Digital Ventures, btov, investiere.ch, Nest, Michael Grabner Media, SK Capital, Klaus Hofbauer, Matthias Knobloch und weiteren, beteiligt sich nun u.a. der aws Gründerfonds als Neuinvestor.

Rekordmonat Januar mit drei Millionen Euro Buchungsvolumen

Innerhalb der vergangenen 18 Monate konnten die Buchungszahlen von CheckYeti verzehnfacht werden, die Kunden stammen mittlerweile aus 118 Ländern. Für den bevorstehenden Sommer sollen zum bisherigen Angebot zehn neue Aktivitätenkategorien dazukommen, u.a. Mountainbiking und Wassersportaktivitäten. Das Buchungsvolumen soll diesen Sommer um weitere 300% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.

„Der 35 Milliarden Euro schwere Markt für Outdooraktivitäten ist eines der letzten fehlenden Puzzleteile im Travel-Bereich, der bisher noch nicht online vermarktet wurde. CheckYeti hat diese Nische erkannt und setzt nun seinen technologischen Vorsprung zur Abdeckung dieses Marktsegments erfolgreich ein. Insbesondere die Attraktivität dieses Marktplatzes für Ski- und Outdoorschulen und die eindeutigen Wettbewerbsvorteile von CheckYeti haben unsere Investmententscheidung bekräftigt“, sagt Ralf Kunzmann, Geschäftsführer aws Gründerfonds.

„Das Investment hilft uns dabei, unsere Arbeit noch besser zu machen. Wir unterstützen unsere Ski- und Outdoorschulen in ihrer Buchungsabwicklung und ermöglichen es ihnen, sich online stärker zu vermarkten“, sagt Stefan Pinggera, Mitgründer von CheckYeti.

Mitgründer Georg Reich ergänzt: „Gleichzeitig fokussieren wir uns auf den weiteren Ausbau unseres internationalen Kundenzugangs – sowohl direkt als auch über Kooperationen mit großen Partnern aus dem Tourismusbereich“.

Über CheckYeti

Das österreichische Start-up CheckYeti ( www.checkyeti.com ) wurde 2014 von den Salzburgern Stefan Pinggera und Georg Reich gegründet. CheckYeti ist die führende Online-Plattform und Mobile-App, um Wintersport- und Outdooraktivitäten in Europa zu suchen, zu vergleichen und zu buchen. Unter den mehr als 8.500 Angeboten in über 600 Destinationen in 11 Ländern befinden sich Ski- und Snowboardkurse, Rafting- und Canyoning-Touren, Paragleit-Sprünge und zahlreiche weitere Outdooraktivitäten. Tausende Kundenbewertungen helfen bei der Auswahl des richtigen Angebots. Die Webseite ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Tschechisch und bald auch Niederländisch verfügbar. CheckYeti beschäftigt zurzeit 50 Mitarbeiter aus 12 Nationen.

Über aws Gründerfonds

Der aws Gründerfonds ist eine österreichische Venture Capital-Gesellschaft und verfügt über Beteiligungskapital in Höhe von rd. 70 Mio. Euro. Der Investitionsfokus liegt auf österreichischen Startups mit großem Wachstumspotenzial für Anschub- und Anschlussfinanzierungen in der Start-up- und frühen Wachstumsphase (Later Seed und Series-A). Co-Investoren aus unserem internationalen Netzwerk werden dabei aktiv eingebunden. Der aws Gründerfonds versteht sich als langfristiger, stabiler Partner und bietet unternehmerisches Venture Capital mit aktiver Unterstützung. Bislang wurden gemeinsam mit Co-Investoren mehr als EUR 174 Mio. in 31 Beteiligungen aus den Bereichen Digital, Deep Tech & Industrie sowie Life Science investiert und zahlreiche Exits erfolgreich abgeschlossen.

Über Ringier Digital Ventures

Die Ringier Digital Ventures AG ist ein Unternehmen der Ringier AG. Der Fokus der im Januar 2015 gegründeten Venture Capital Gesellschaft liegt bei Investitionen in innovative digitale Start-up Unternehmen, die von der großen Medienreichweite sowie der Expertise erfolgreicher Unternehmen aus dem Ringier- und btov-Netzwerk profitieren. Seit Januar 2018 wird die Entwicklung von Ringier Digital Ventures durch die von Thomas Kaiser, David Hug und Benjamin Solenthaler gegründete Marcau Partners GmbH verantwortet.

Über btov

btov Partners, gegründet im Jahr 2000, ist eine europäische Venture-Capital-Gesellschaft mit Büros in Berlin, Luxemburg, München und St. Gallen. Der Investmentfokus liegt auf digitalen und industriellen Technologieunternehmen. btov verwaltet institutionelle Fonds, Partner-Fonds und bietet Privatinvestoren sowie Family Offices Zugang zu Direktinvestitionen. Über seine drei Bereiche verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von 420 Millionen Euro und prüft jährlich über 3.000 Investitionsmöglichkeiten. Zu den bekanntesten Beteiligungen gehören Blacklane, DeepL, Facebook, Foodspring, OrCam, Raisin, SumUp, Volocopter und XING.

Über investiere.ch

investiere.ch bietet privaten und institutionellen Investoren direkten und professionellen Zugang zu Startupinvestitionen und erschließt die Anlageklasse Venture Capital für ein breiteres Publikum. Bisher hat investiere.ch über 80 Finanzierungsrunden erfolgreich abgeschlossen und mehr als CHF 40 Mio. Franken wurden in die ausgewählten Startups investiert. Somit zählt investiere.ch zu den wichtigsten Start-Up-Investoren der Schweiz.

