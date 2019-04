„It's all about the next generation“: der 4FUTURE-Tag, morgen am 4GAMECHANGERS Festival 2019

Patch Adams (The Gesundheit! Institute) eröffnet morgen den 4FUTURE-Tag. Ein Tag voller Zukunftsthemen rund um „Education 4.0“, "Future Jobs", "Generation Z" und vieles mehr.

Wien (OTS) - Nachdem der heutige Tag unter dem Motto „4STARTUPS“ läuft, steht der morgige Tag ganz im Zeichen von „4FUTURE“. Was bringt die Zukunft in Sachen Bildung, Gesellschaft, Jobs, Klima, Körper und Geist? Das und vieles mehr wird morgen, an Tag 2 des Festivals, in der Marx Halle Wien diskutiert.



Der offizielle Auftakt zum zweiten Tag des 4GAMECHANGERS Festival erfolgt durch die Begrüßung von ProSiebenSat.1 PULS 4 COO Michael Stix und ProSiebenSat.1 Media SE CEO Max Conze. Anschließend eröffnet Patch Adams (The Gesundheit! Institute) den morgigen 4FUTURE-Tag mit seiner Rede "How can you make yourself a better person".



Außerdem geht es mit diskussionsreichen Paneldiskussionen wie „Education 4.0: Taking more than an educated guess – with a global view“ oder „Climate crisis the devastatingly inconvenient truth – creating solutions to a sustainable future“ weiter. Abgerundet werden die Talks von spannenden Keynotes, Sessions und musikalischen Live-Acts.



Die wichtigsten Podiums-Diskussionen am 4FUTURE-Tage im Überblick:

Education 4.0 : Taking more than an educated guess – with a global view mit Dorothee Ritz (Microsoft), Gerald Lembke (Expert-Network Digital Business), Rohayl Varind (Slum School), Mark Hon (Sugar Venture Builder) Stefan Dörfler (Erste Bank) und Heidrun Strohmeyer (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung)

: Taking more than an educated guess – with a global view mit (Microsoft), (Expert-Network Digital Business), (Slum School), (Sugar Venture Builder) (Erste Bank) und (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) Future Jobs : Required skills of a digitalized society vs. the impossibility of fast knowledge creation due to regulation mit Boris Gloger (Profound Thinker, Author, Scrum pioneer), Joel Sng (Honestbee), Markus Tomaschitz (AVL), Thomas Olbrich (Karriere.at), Margarete Schramböck (Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort), Eva Maria Leitner (DHL Express Austria), Angelika Pallwein-Prettner (Binder Grösswang)

: Required skills of a digitalized society vs. the impossibility of fast knowledge creation due to regulation mit (Profound Thinker, Author, Scrum pioneer), (Honestbee), (AVL), (Karriere.at), (Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort), (DHL Express Austria), (Binder Grösswang) Climate Change : The devastatingly inconvenient truth – creating solutions to a sustainable future mit Marcella Hansch (Pacific Garbage Screening), Ernst Ulrich von Weizsäcker (Club of Rome), Gernot Wagner (Author and Lecturer of Harvard University), Richard Lindzen (Sloan Professory Emeritus at MIT), Conrad Albert (ProSiebenSat.1 Media) und Michael Strugl (Verbund)

: The devastatingly inconvenient truth – creating solutions to a sustainable future mit (Pacific Garbage Screening), (Club of Rome), (Author and Lecturer of Harvard University), (Sloan Professory Emeritus at MIT), (ProSiebenSat.1 Media) und (Verbund) Generation Z: Digital natives refining the concept of work-life-balance – unfit for economic challenges? mit Martin Blank (Storylution), Tom Doctoroff (Senior Executive Advisor), Verena Papik (Tunemoji), Christian Scholz (University of Saarland), Gilberto Gaeta (Google Asia Pacific), Barbara Aigner (emotion banking + Top Service Österreich), Jasmin Sembera (Student)

Weitere Topics auf der Agenda sind: „The unequal equality of social justice: Let’s repaint the picture of consciousness and conscience!, „Women in Tech: Free our minds of prejudice the need to dust off biased role models“ und „Humans glued to their screens – the importance of gearing up mind, body and soul for a digitalized future“.



Spannende Keynotes sind unter anderem von folgenden Top-Speakern zu erwarten: Bettina Vogler-Trinkfass (Procter&Gamble Austria), Johannes Kopf (AMS), Tara Shirvani (EBRD), Christian Scholz (University of Saarland), Aubrey de Grey (SENS Research Foundation), Michael Edwards (Eddie The Eagle) und Matthias Walkner (Rallye Dakar Champion). Außerdem mit dabei sind: Japleen Pasricha (Feminismn in India), Klaus Schwertner (Caritas der Erzdiözese Wien) und Sadia Bashir (PixelArt Games Academy).



Weitere Top-Programmpunkte:

Unter dem Motto "Always Ride The Right Horse" werden die Abstauber-Hosts Florian Prokopetz (stand-up comedian, freelance actor in the theatre, former rapper) und Jean-Claude Mpassy (Influencer, fashion blogger & former Congolese national player) kurz das neue Sky Produkt vorstellen - die Antwort auf das derzeitige Überangebot an Medien und Sendern.

Der A1 eSports - 4GAMECHANGERS Finals - Chat mit Marco Harfmann (A1), Mirza Jahic (eSportler bei SK Gaming, 5-maliger Österreichischer FIFA Staatsmeister) und Mustafa „Ice“ Akcakaya (Super Smash Bros. Melee Athlet) mit anschließendem Finale des A1 eSports Smash Cups.



Morgen sorgen diese Live-Acts für Stimmung:

Grossstadtgeflüster : liefern wieder eine schweißgeladene Show

: liefern wieder eine schweißgeladene Show Mathea : performt ihren Nr.1-Hit „2x“ auf der Bühne

: performt ihren Nr.1-Hit „2x“ auf der Bühne Nina-Sofie Berghammer: die junge Solistin begeistert die Gäste mit ihrer Violine

Allgemeine Informationen zum 4GAMECHANGERS Festival 2019:



Asiatische Top-Entscheider, Gründer, Investoren, Meinungsträger aus Wirtschaft, Politik und der digitalen Welt treffen auf europäische und amerikanische CEOs, Investoren, Wirtschaftstreibende, Start-Ups sowie das Publikum des "4GAMECHANGERS Festival 2019".

"4GAMECHANGERS" is building alliances: Im Herzen von Europa, in der Marx Halle Wien, bildet "4GAMECHANGERS" die Drehscheibe zwischen DACH-Region, USA & Asien.



Weitere Informationen finden Sie unter 4gamechangers.io



Größer, vernetzter und noch globaler - die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe freut sich, die Platinpartner A1, Erste Bank und OMV des heurigen Festivals begrüßen zu dürfen.



