SWV Simmering – Neues Team für die Simmeringer Wirtschaft

Im Vorfeld der Wirtschaftskammer-Wahlen 2020 werden die Weichen im SWV Simmering gestellt

Wien (OTS) - Ein neuer Vorstand wurde gestern beim SWV Simmering, der Bezirksgruppe Simmering des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien, gewählt.

Ortrun Gauper, Kommunikationsberaterin und bisherige Frauenvorsitzende des SWV Simmering, übernimmt den Vorsitz. Als ihre Stellvertreter fungieren Bezirksrat „Fiaker-Baron“ Wolfgang Fasching, Friseurmeisterin Gülten Karagöz Sarigül und Gastronom Klaus-Dieter Fabits. Zur Frauenvorsitzenden wurde die Trafikantin Evelyn Greger gewählt.

Für die neue Vorsitzende Ortrun Gauper sind die Aufgaben bei der Vertretung der Simmeringer UnternehmerInnen ganz klar verteilt: „Mit dieser stabilen Aufstellung des SWV Simmering werden wir nicht nur in unserem Bezirk, sondern auch in ganz Wien gehört. So wird Wolfgang Fasching unser Gesicht nach außen sein, während ich die Organisationsarbeit für die Simmeringer Wirtschaftskammer-Wahlen 2020 übernehme.“

Für die nächsten zwei Jahre setzt sich der Vorstand des SWV Simmering zusammen aus:

Vorsitzende: Mag.a Ortrun Gauper

Stv. Vorsitzender und Bezirksrat: Wolfgang Fasching

Stv. Vorsitzende: Gülten Karagöz Sarigül | Klaus-Dieter Fabits

Schriftführer: Mag. Berthold Heber

Finanzreferentin: Eveline Greger

Stv. Finanzreferent: Mag. Philipp Glanner

Beisitzer: Ing. Helmut Frana | KR Erich Trimmel

Frauenvorsitzende: Eveline Greger

Ehrenvorsitzende: KR Renate Angerer

Im Hinblick auf die Wirtschaftskammer-Wahlen 2020 und zur Stärkung von Stimme und Interessen der Simmeringer Wirtschaft sind die neu gewählten Vorstandsmitglieder auch in den Landesgremien des SWV Wien aktiv: beim SWV Wien wurde Ortrun Gauper im Fachverband Werbung und Marktkommunikation als stellvertretende Vorsitzende gewählt, ebenso wie Bezirksrat Wolfgang Fasching im Landespräsidium der Sparte Transport und Verkehr zum stellvertretenden Vorsitzenden. Klaus-Dieter Fabits wird vom SWV Wien für die Fachgruppe Gastronomie nominiert.

Rückfragen & Kontakt:

SWV Wien, Bezirksgruppe 11, Simmering

Mag. Berthold Heber

Simmeringer Hauptstraße 96a, 1110 Wien

M: 0676 / 527 15 90