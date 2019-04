Huawei führt FusionServer Pro Intelligent Server ein

Peking (ots/PRNewswire) - Auf der heutigen Pressekonferenz "+Intelligence, Taking Computing to New Levels" ("+Intelligence - Neue Dimensionen im Computing") kündigte der Geschäftsbereich für Intelligent Computing von Huawei die intelligente Server-Serie FusionServer Pro an. Diese x86 Server der nächsten Generation beschleunigen die intelligente Transformation von Rechenzentren durch eine intelligente Beschleunigungsengine, intelligente Managementengine und durch intelligente Rechenzentrumslösungen für diverse Szenarien.

Transformation bezeichnet heutzutage den Wandel von digital zu intelligent. Als treibende Hauptkraftraft steht die Computing-Branche vor Herausforderungen bezüglich Rechenleistung und Computing-Management. Die x86 FusionServer Pro von Huawei, die über ausgezeichnete Rechenleistung und Intelligenz verfügen, werden die Computing-Branche in diesem Prozess unterstützen und die Transformation in eine intelligente Welt ermöglichen.

Diese intelligente Welt erfordert eine Infrastruktur, die drei Teile umschließt: Konnektivität, Computing und Cloud. Konnektivität und die Computing-Infrastruktur tragen zu einer effizienteren Cloud bei, während Rechenzentren für die meisten Computing-Aufgaben verantwortlich sind. Laut Huaweis Global Industry Vision (GIV) 2025 wird die Durchdringungsrate künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen bis 2025 86 Prozent erreichen. Im Zuge der branchenweit zunehmenden intelligenten Transformation werden immer mehr große Rechenzentren gebaut. Traditionelle Rechenzentren und die ihnen zugrundeliegenden Server müssen nachgerüstet werden, um die folgenden bestehenden Herausforderungen bewältigen zu können:

Kostspielige traditionelle Server: In den letzten Jahren sind ständig neue Services entstanden. Die traditionelle, ausschließlich auf CPUs basierende Betriebsweise ist für viele Service-Szenarien nicht mehr die günstigste Lösung.

Hohe operative Kosten von Rechenzentren: Die Bereistellung, Verwaltung und Wartung mehrerer Server in einem traditionellen Rechenzentrum ist mit hohen Kosten verbunden.

Keine L1-L2-Verbindung: In traditionellen Servern sind die Klimaanlagen in L1 und Server in L2 nicht miteinander verbunden. Somit fällt die Gesamtenergieeffizienz gering aus und der Strom, den die Klimaanlagen nutzen, macht bis zu 30 % der Kosten für den gesamten Stromverbrauch des Rechenzentrums aus.

Um den Anforderungen einer intelligenten Transformation von Rechenzentren gerecht zu werden, hat Huawei seine intelligenten FusionServer durch die aktualisierten intelligenten FusionServer Pro ersetzt und bietet mehrschichtige Lösungen, die Single-Node-, Large-Scale- und Ultra-Large-Scale-Bereitstellungsszenarien umschließen.

Single-Node-Bereitstellung: Die intelligente Beschleunigungsengine implementiert intelligentes Offloading für Computing-, Speicher- und Netzwerkprotokolle, um die Anwendungsgeschwindigkeiten sowie die Serviceerfahrung zu verbessern, die Betriebskosten zu senken und die Investitionsrentabilität zu steigern.

Die intelligente Beschleunigungsengine implementiert intelligentes Offloading für Computing-, Speicher- und Netzwerkprotokolle, um die Anwendungsgeschwindigkeiten sowie die Serviceerfahrung zu verbessern, die Betriebskosten zu senken und die Investitionsrentabilität zu steigern. Large-Scale-Bereitstellung: Die intelligenten Beschleunigungs- und Management-Engines implementieren intelligentes Asset-, Versions-, Stromverbrauchs-, Einsatz- und Störungsmanagement, wodurch die Management- und O&M-Effizienz gesteigert und die operativen Ausgaben um 15 % gesenkt werden.

Die intelligenten Beschleunigungs- und Management-Engines implementieren intelligentes Asset-, Versions-, Stromverbrauchs-, Einsatz- und Störungsmanagement, wodurch die Management- und O&M-Effizienz gesteigert und die operativen Ausgaben um 15 % gesenkt werden. Ultra-Large-Scale-Bereitstellung: Neben den intelligenten Beschleunigungs- und Management-Engines auf Geräteebene werden drei innovative intelligente Rechenzentrumslösungen geboten:Intelligente L1-L2-Verbindung: Diese Lösung verbindet die Klimaanlagen von L1 und die Server von L2 miteinander, um die Gesamtenergieeffizienz von Rechenzentren zu steigern.Vollständig flüssigkeitsgekühlte Schrank-Lösung: Diese energiesparende Lösung kann die Power Usage Effectiveness (PUE) von Rechenzentren bis zu 30 % reduzieren. Wird diese in High-Density-Umgebungen eingesetzt, können bis zu 76 % Schrankplatz und 68 % Geräteraumplatz gespart werden. Im Vergleich mit Luftkühlungslösungen kann diese Lösung die Gesamtbetriebskosten bis zu 20 % senken.Integrierte Schranklösung: Diese Lösung zeichnet sich durch eine umfangreiche und schnelle Bereitstellung, Node-Blind-Mate-Insertion und intelligente roboterbasierte O&M aus, um unbeaufsichtigte intelligente Rechenzentren zur Realität werden zu lassen.

Zhang Xiaohua, President von FusionServer, kommentierte: "Durch die Einführung einer intelligenten Beschleunigungsengine und einer intelligenten Management-Engine modernisiert Huawei seine traditionellen Server und macht sie zu intelligenten Servern, um Unternehmen zu helfen, eine intelligente Rechenzentrum-Infrastruktur mit beispielloser Rechenleistung aufzubauen."

Weitere Informationen zu Produkten und Lösungen von Huawei Intelligent Computing finden Sie auf https://e.huawei.com/cn/solutions/hic.

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie- (ICT-)Infrastruktur sowie intelligenten Geräten. Wir bieten integrierte Lösungen für vier Kernbereiche - Telekommunikationsnetzwerke, IT, intelligente Geräte und Cloud-Dienste - und sind darum bemüht, die digitale Welt für alle Menschen, Haushalte und Organisationen für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zur Realität werden zu lassen.

Huaweis End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zeichnet sich durch Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit aus. Durch eine offene Zusammenarbeit mit Ökosystem-Partnern schöpfen wir nachhaltigen Wert für unsere Kunden und möchten durch unsere Arbeit Menschen neue Möglichkeiten bieten, Privathaushalte bereichern und Organisationen jeglicher Form und Größe zu Innovation anregen.

Bei Huawei stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt unserer Innovationen. Wir investieren stark in Grundlagenforschung und konzentrieren uns auf technologische Durchbrüche, dank derer die Welt in Bewegung bleibt. Wir beschäftigen über 180.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig. Huawei, gegründet 1987, ist ein Privatunternehmen, das sich im vollständigen Besitz der Mitarbeiter befindet.

