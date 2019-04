Berufstitel Professorin an Elke Hesse

MuTh-Direktorin Elke Hesse erhält für ihre Verdienste den Berufstitel Professorin.

Wien (OTS) - Elke Hesse, Direktorin des MuTh-Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, trägt nun den Berufstitel Professorin. Die Auszeichnung wurde von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen verliehen und durch Mag. Jürgen Meindl, Sektionschef für Kunst und Kultur im Bundeskanzleramt, am 8. April 2019 im Konzertsaal des MuTh überreicht. Die Laudationes hielten Hanspeter Horner und Prof. Gerald Wirth.

Nach einer Musik- und Tanzausbildung am Konservatorium Wien, sammelte Elke Hesse berufliche Erfahrungen im Theater, beim Film und als Sprecherin. Ihre erste Produktion leitete sie 1993 für Justus Neumann, daraufhin ging es Schlag auf Schlag, Produktion folgte auf Produktion. Von 2002 bis 2005 war Elke Hesse als künstlerische Betriebsdirektorin und persönliche Referentin des künstlerischen Direktors Hans Gratzer am Theater in der Josefstadt und bei den Kammerspielen tätig. 2005 folgte sie dem Ruf nach Hessen, Deutschland, wo sie bis 2009 als Intendantin die „Bad Hersfelder Festspiele“ leitete. Nach einem Jahr als Produzentin und Compagniemanagerin der Cie. Willi Dorner, wurde Elke Hesse 2011 Direktorin des MuTh-Konzertsaal der Wiener Sängerknaben. Innerhalb von rund 7 Jahren etablierte Elke Hesse das MuTh als wichtige kulturelle Einrichtung, die heute ihren fixen Platz in der Wiener Kulturszene hat. Weiters leitet sie die Organisation des „Ball der Wiener Sängerknaben“ und hat außerdem die Planungsleitung des Neubaus eines Konzertsaales in der Schweiz, Vitznau, übernommen.

