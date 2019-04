Das Grand Opening der Landesgalerie Niederösterreich

Der Countdown läuft

Für uns ist es eine große Freude, die Eröffnung der Landesgalerie Niederösterreich nicht nur mit den Menschen vor Ort zu feiern, sondern diesen besonderen Moment mit Kunstinteressierten in ganz Österreich zu teilen. Das gesamte Wochenende wird den Museumsplatz im Zentrum der Kunstmeile Krems beleben und aufzeigen, dass hier Weltkultur erlebt werden kann. Christian Bauer, künstlerischer Direktor Landesgalerie Niederösterreich

Mit der Kooperation zwischen ORF und Land wird Niederösterreich als Kulturstandort weiter gestärkt. Die Fernseh-Übertragung des Grand Openings der neuen Landesgalerie Niederösterreich macht es möglich, dass dieses historische Ereignis österreichweit miterlebt werden kann. Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich

Krems (OTS) - Am 25. und 26. Mai 2019 eröffnet die Landesgalerie Niederösterreich als neues Museum für das österreichische Kunstschaffen. Mit 3.000 m2 Ausstellungsfläche erstreckt sich das neue Ausstellungshaus auf fünf Ebenen und ist über das Untergeschoß mit der Kunsthalle Krems verbunden. Gemeinsam mit der Kunsthalle Krems und dem Karikaturmuseum Krems bildet sie das neue Zentrum der Kunstmeile Krems.

Bei einem Pressegespräch am 08.04.2019 wies Christian Bauer, künstlerischer Direktor der Landesgalerie Niederösterreich, auf das Programm des Eröffnungswochenendes hin und bestätigte, dass der Festakt zum Grand Opening österreichweit live auf ORF 2 übertragen wird.

„ Für uns ist es eine große Freude, die Eröffnung der Landesgalerie Niederösterreich nicht nur mit den Menschen vor Ort zu feiern, sondern diesen besonderen Moment mit Kunstinteressierten in ganz Österreich zu teilen. Das gesamte Wochenende wird den Museumsplatz im Zentrum der Kunstmeile Krems beleben und aufzeigen, dass hier Weltkultur erlebt werden kann. “, so Bauer.

„ Mit der Kooperation zwischen ORF und Land wird Niederösterreich als Kulturstandort weiter gestärkt. Die Fernseh-Übertragung des Grand Openings der neuen Landesgalerie Niederösterreich macht es möglich, dass dieses historische Ereignis österreichweit miterlebt werden kann. “, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Der Countdown zum Grand Opening

Nachdem beim Pre-Opening ARCHITEKTUR PUR von 01. bis 03. März 2019 bereits mehr als 10.000 Besucher/innen in die Landesgalerie Niederösterreich strömten, wurde vergangenes Wochenende ein weiterer Meilenstein im Eröffnungsreigen erreicht: Beim Künstler/innenfest „Cross Over. Women’s Art in Time“ zu Ehren Renate Bertlmanns und ihrer Einzelausstellungen im Rahmen der Biennale Arte Venedig und in der Landesgalerie Niederösterreich wurde das neue Ausstellungshaus von zahlreichen namhaften Vertreter/innen aus der Kunstszene feierlich eingeweiht.

Am Donnerstag, den 23.05.2019 um 11.00 Uhr lädt die Landesgalerie Niederösterreich zur Pressekonferenz und um 14.00 Uhr zur Social-Media-Conference. Christian Bauer und Kurator Günther Oberhollenzer stehen für Ihre Fragen bereit und führen gemeinsam mit den anwesenden Künstler/innen durch die Ausstellungen.

Am Samstag, den 25.05.2019 um 11.00 Uhr findet der Festakt zum Grand Opening der Landesgalerie Niederösterreich im Klangraum Krems Minoritenkirche statt, der auf ORF 2 live übertragen wird.

Am Programm stehen eine Keynote von Nicole Fritz, Direktorin der Kunsthalle Tübingen zum Thema „Wozu brauchen wir Kunst? Museen für das 21. Jahrhundert“, die Festrede durch Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, sowie Gespräche mit Christian Bauer, Erwin Pröll, Landeshauptmann von Niederösterreich a. D., und Bernhard Marte, Architekt der Landesgalerie Niederösterreich. Durch den Festakt führt Katharina Stemberger.

Am Samstag, den 25. Mai von 14.00 bis 22.00 Uhr und am Sonntag, den 26. Mai von 09.00 bis 19.00 Uhr wird die Landesgalerie Niederösterreich schließlich für das Publikum geöffnet, bei freiem Eintritt für alle Besucher/innen und mit einem Sommerfest auf dem Museumsplatz mit Musik und Verpflegung.

Rückfragen & Kontakt:

Maria Schneeweiß

M +43 664 60499 171

E maria.schneeweiss @ kunstmeile.at

lgnoe.at/de/presse