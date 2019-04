Kulturoffensive in Blau-Gelb: ORF und Land Niederösterreich verlängern Kooperationen bis 2022

Heuer Landesgalerie-Eröffnung, Sommernachtsgala, Grafenegg-Festival, Klassik unter Sternen, zahlreiche Dokus u. v. m.

Wien (OTS) - Der ORF und das Kulturland Niederösterreich haben ihre erfolgreiche Partnerschaft bis zum Jahr 2022 verlängert. Neben der Übertragung der Sommernachtsgala aus Grafenegg, die bis dahin vertraglich gesichert wurde, präsentierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl heute, am Montag, dem 8. April 2019, bei einem Pressegespräch im Grafenegg- und Tonkünstler-Kartenbüro zahlreiche neue Kooperationen im Bereich Kunst, Kultur, Klassik und Dokumentation, allen voran die TV-Live-Übertragung der feierlichen Eröffnung der Landesgalerie Niederösterreich am 25. Mai, die ORF 2 um 11.20 Uhr zeigt. Als Folge eines im Vorjahr unterzeichneten Rahmenvertrags stehen heuer außerdem u. a. Höhepunkte vom Grafenegg Festival, das Konzerthighlight „Klassik unter Sternen“, das alpenländische Volksmusikfestival aufhOHRchen“ aus dem Festspielhaus St. Pölten oder das Operettenfeuerwerk „Zigeunerliebe“ aus der Sommerarena Baden sowie eine ganze Reihe an Hintergrundreportagen, Porträts und kulturgeschichtlichen Dokumentationen auf dem Programm.

Im Rahmen des Pressegesprächs u .a. anwesend waren: die ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber und Eva Schindlauer, der künstlerische Direktor der Landesgalerie Niederösterreich, Christian Bauer, der operative Geschäftsführer der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft, Philipp Stein, weiters Hermann Dikowitsch, Leiter Kunst & Kultur Niederösterreich, Helmut Miernicki, ORF-Stiftungsrat und Geschäftsführer von Niederösterreichs Wirtschaftsagentur ecoplus, Julia Flunger-Schulz, Geschäftsführerin der Kunstmeile Krems, der niederösterreichische ORF-Landesdirektor Norbert Gollinger u. v. m.

Mikl-Leitner: „Mit der Kooperation zwischen ORF und Land wird Niederösterreich als Kulturstandort weiter gestärkt“

Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner: „Die Erfolgsgeschichte Niederösterreichs ist auf das Engste mit unserer Kulturlandschaft verbunden – von unseren Leuchtturmprojekten bis hin zu den Initiativen in den Regionen. Mit der Kooperation zwischen ORF und Land wird Niederösterreich als Kulturstandort weiter gestärkt. Diese gute und enge Partnerschaft führt zu einer Win-win-Situation für alle Beteiligten und gibt uns die Chance, unser Kulturangebot weit über unsere Grenzen hinaus bekannt zu machen. Die Fernsehübertragung des Grand Opening der neuen Landesgalerie Niederösterreich macht es möglich, dass auch dieses historische Ereignis österreichweit miterlebt werden kann. Damit unterstreichen wir, wie wichtig Kunst und Kultur für uns sind, und wir werden damit auch unserem Auftrag der Kulturvermittlung gerecht.“

Wrabetz: „Noch mehr Public Value für unser Publikum, wie ihn nur ein starker und finanziell unabhängiger ORF zu leisten vermag!“

„Das Abbilden der Vielfalt Österreichs und seiner Menschen und damit die Regionalität in der Berichterstattung sowie in allen anderen Bereichen des Programms zählen zu den Kernaufgaben und Stärken des ORF. Mit seinen neun Landesstudios und in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern kann der ORF dieser unverzichtbaren wie unverwechselbaren Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerecht werden und so wesentlich zur Stärkung der österreichischen Identität in all ihren Facetten beitragen“, betont ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. „Daher freut es mich besonders, dass wir die langjährige Partnerschaft mit dem Kulturland Niederösterreich intensivieren und vermehrt Neuproduktionen aus den Bereichen Klassik und Konzert, Kunst und Kultur sowie Dokumentation umsetzen. Das ist noch mehr Public Value für unser Publikum, wie ihn nur ein starker und finanziell unabhängiger ORF zu leisten vermag“, so Wrabetz.

Gessl: „ORF hat einen großen Anteil daran, die internationale Klassik-Kultur aus Niederösterreich zu den Menschen zu bringen“

DI Paul A. Gessl, Geschäftsführer der NÖKU: „Es ist nicht selbstverständlich, dass die Politik die Kultur als Standortfaktor derart ernst nimmt wie das Bundesland Niederösterreich: in künstlerischer Freiheit und im Vertrauen auf den kreativen Dialog. Vor 13 Jahren bildete das mutige Bekenntnis zu Grafenegg den Anfang einer Erfolgsgeschichte, die wir und nun mit der Neueröffnung der Landesgalerie Niederösterreich fortsetzen. Dafür sind kritische und interessierte Wegbegleiter unerlässlich. Der ORF begleitet Grafenegg kontinuierlich seit der Eröffnung und hat einen großen Anteil daran, die internationale Klassik-Kultur aus Niederösterreich zu den Menschen zu bringen. Ich freue mich, dass wir diese Zusammenarbeit bis 2022 verlängern konnten und der ORF nun genau so interessiert an der Landesgalerie Niederösterreich ist und mit der Live-Übertragung der Eröffnung am 25. Mai den Grundstein für eine weitere Zusammenarbeit legt.“

Schöber: „Mehr als 40 Neuproduktionen in enger Zusammenarbeit mit dem Kulturland Niederösterreich!“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Auf mehr als 40 Neuproduktionen, die in enger Zusammenarbeit mit dem Kulturland Niederösterreich entstehen, darf sich das ORF-III-Publikum in diesem Jahr freuen. Von glanzvollen Konzerten aus der Klassik-Hochburg Grafenegg über das Operettenfeuerwerk ‚Zigeunerliebe‘ aus der Sommerarena Baden bis zu dokumentarischen Höhepunkten, darunter die am Ostermontag Premiere feiernde Dokumentation über die Entstehungsgeschichte des Wiener Stephansdoms in Verzahnung mit den Babenbergern, mehrere zeitgeschichtliche Aufarbeitungen rund um den 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs, fünf Doku-Neuheiten im Bereich Gesundheit und Medizin sowie sechs neue Folgen der Gesprächsreihe ‚science.talk‘ und vieles mehr. Abgerundet wird dieses eindrucksvolle Oeuvre mit ‚Kultur Heute‘-Sondersendungen aus den namhaftesten Kulturarenen. Dass dieses Programm einen solchen Anklang beim Publikum findet, verdanken wir nicht zuletzt dem Landesstudio Niederösterreich, das uns tatkräftig mit Berichterstattungen unterstützt.“

Weitere Details zu den Kooperationen des ORF mit dem Kulturland Niederösterreich sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at