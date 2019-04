Lotto: Rund 3,7 Millionen Euro im Dreifachjackpot

Solo-Joker in OÖ mit 247.600 Euro, und 100 eScooter verlost

Wien (OTS) - Die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Sonntag waren nicht so ganz nach dem Geschmack der Lotto Fans, denn niemand tippte auf die Kombination 7, 9, 22, 28, 31 und 38. Somit gab es zum dritten mal in Folge keinen Sechser, und am Mittwoch wartet ein Dreifachjackpot mit rund 3,7 Millionen Euro.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 36.000 Euro. Zwei Oberösterreicher, ein Vorarlberger und ein win2day-User waren dabei jeweils per Normalschein erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechser, was die 64 Gewinner eines Fünfers freute. Denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und das erhöhte ihren Gewinn auf jeweils mehr als 5.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Zwar hatten ein Oberösterreicher und ein Wiener die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen, allerdings entschied sich nur der Oberösterreicher auch für das „Ja“. Dies bringt ihm nun den Solo-Joker mit mehr als 247.600 Euro.

100 eScooter

Unter allen Joker Tipps der Ziehungen vom 27. März bis zum 7. April 2019 wurden am Sonntag 100 Elektro-Scooter „E-Twow Booster V“ verlost. Die gewinnbringenden Quittungsnummern erfährt man u.a. auf win2day.at, in jeder Annahmestelle sowie im ORF Teletext auf Seite 721.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 07.04.2019

3fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.616.700,41 – 3,7 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 35.954,60 123 Fünfer zu je EUR 1.275,50 326 Vierer+ZZ zu je EUR 144,30 5.725 Vierer zu je EUR 45,60 7.932 Dreier+ZZ zu je EUR 14,80 94.233 Dreier zu je EUR 5,00 269.135 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 07 09 22 28 31 38 Zusatzzahl: 15

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 07.04.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 64 Fünfer zu je EUR 5.810,10 3.226 Vierer zu je EUR 19,50 49.648 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 09 13 14 27 36 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 07.04.2019

1 Joker zu je EUR 247.632,40 10 mal EUR 8.800,00 129 mal EUR 880,00 1.210 mal EUR 88,00 11.722 mal EUR 8,00 123.212 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 2 8 5 9 3

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



www.lotterien.at

www.win2day.at