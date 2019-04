Bezirksmuseum 13: Vortrag „Großraumzüge…“ am 9.4.

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr kommentiert der Straßenbahn-Experte Otto Brandtner ein interessantes Kapitel der Tramway-Historie der Wienerstadt: Am Dienstag, 9. April, redet der Fachmann im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) über den Themenkreis „Der Wiederaufbau, Großraumzüge, USTRAB, schaffnerlose Wagen und Züge, erste Gelenkzüge“. Der Vortragsabend fängt um 18.00 Uhr an. Das Museum kooperiert bei dieser Veranstaltung mit der „Gesellschaft der Freunde Technisches Museum“. Im Anschluss an das Referat beantwortet Otto Brandtner individuelle Fragen der Zuhörerschaft. Der Zutritt ist kostenlos. Spenden sind dennoch willkommen. Auskunft: Telefon 877 76 88 (Museumsleitung: Ewald Königstein).

Tipp für 10.4.: Ende der Foto-Schau „Das Ornament...“

Seit Dezember präsentiert das Bezirksmuseum Hietzing die Foto-Schau „Das Ornament in Otto Wagners Werk“ mit feinen Aufnahmen der kreativen Lichtbildnerin Dorothea Nahler. Die Fotografin widmet sich reizvollen Details in Arbeiten Wagners, die erst „auf den zweiten Blick“ zu entdecken sind. Die Ausdruckskräfte von Farben und Formen verstärkt die Künstlerin durch Licht und Schatten, die als „Kontrastmittel“ dienen. Ein Kauf der Bilder ist möglich. Jetzt endet die Schau: Nur mehr am Mittwoch, 10. April, in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr sind Dorothea Nahlers beeindruckende Fotografien bei freiem Eintritt zu besichtigen. Information per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

