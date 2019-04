Grüne Wien/Hebein: Erstmals weht Roma-Fahne am Wiener Rathaus

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr, das am heutigen Internationalen Tag der Roma erstmals die Roma-Fahne am Wiener Rathaus wehen wird. Es war mir wichtig, dieses Anliegen aus Respekt zu unterstützen“, so die Spitzenkandidatin der Grünen Wien, Birgit Hebein. Seit 29 Jahren wird der 8. April als Internationaler Tag der Roma begangen, um auf die Situation der Roma in der ganzen Welt aufmerksam zu machen. Der internationale Roma-Tag thematisiert die Diskriminierung und Verfolgung der Roma und feiert gleichzeitig die reichhaltige Kultur dieser ethnischen Minderheit.

Gemeinsam mit Mitgliedern des Vereins Voices of Diversity wird es heute nachmittag mit Bürgermeister Michael Ludwig und Birgit Hebein einen Fototermin mit der Roma-Fahne, die am Rathaus beim Eingang Lichtenfelsgasse hängt, geben.

Am Abend findet im ORF-Radiokulturhaus eine vom Schriftsteller Michael Köhlmeier moderierte Podiumsdiskussion mit anschließendem Konzert von Harri Stojka statt. Organisiert wird der Abend vom Verein Voices of Diversity.



