ClimaHost-Preis - Der Daberer ist Österreichs Nr. 1

Das Biohotel "der daberer" ist Österreich-Sieger des ClimaHost, des ersten alpenweiten Klimaschutz-Wettbewerbs für Hotels und touristische Unterkünfte

St. Daniel im Gailtal (OTS) - "Das Biohotel 'der daberer' zeigt beispielhaft, wie kreativer und innovativer Klimaschutz im Tourismus funktionieren kann. Deshalb wurde es auch von der Expertenjury als einer der Sieger des 'ClimaHost'-Wettbewerbs ausgezeichnet", betont Elisabeth Köstinger, Österreichs Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus. Köstinger war es, die zusammen mit ihrer deutschen Kollegin, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Anfang April 2019, im Rahmen der XV. Alpenkonferenz in Innsbruck, die ClimaHost-Preise übergab.

Bestätigung & Bestärkung des Daberer-Weges

"Aus Überzeugung prägen Bio und bewusstes ganzheitlich-nachhaltiges Handeln seit über 40 Jahren unser Tun. Mit dem erstmalig vergebenen ClimaHost-Preis ausgezeichnet zu werden, ist eine weitere, objektive Bestätigung, auf einem guten Weg zu sein", freut sich Marianne Daberer, die zusammen mit ihrem Bruder Christian und ihren Eltern Inge und Willi Daberer, das 4-Sterne Superior Hotel in St. Daniel im Gailtal in Kärnten leitet.

Kärntner Biohotel "der daberer" Österreich-Sieger

ClimaHost wurde im Juni 2018 von Österreich in Zusammenarbeit mit Deutschland und der Alpenkonvention gestartet. Besondere Hotels und andere touristische Unterkünfte, knapp 40 Unternehmen, wurden von einer internationalen Jury bewertet und die insgesamt fünf Preisträger nominiert. Neben dem Biohotel "der daberer" (Österreich-Sieger, insgesamt Platz 3) ausgezeichnet wurden das Theiner's Hotel (Gargazon, Südtirol, Italien, 1. Platz) und das Mountain Design Hotel Eden Selva (Wolkenstein in Gröden, Südtirol, Italien, 2. Platz). Weiters wurden die Höllentalangerhütte - Sonderpreis "Berghütte" (Grainau, Bayern, Deutschland) und mit dem Sonderpreis "Historische Bausubstanz" das Hotel Mondschein (Stuben am Arlberg, Vorarlberg, Österreich) ausgezeichnet.

Mitglied der Jury war auch Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung. "Schön, dass es so ein tolles österreichisches Hotel unter die Preisträger geschafft hat", freut sich Reitterer, die mit ihrem Wiener Boutiquehotel Stadthalle ebenfalls zu Österreichs Nachhaltigkeits-Vorreiterinnen zählt.

