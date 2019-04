FOTO WIEN: Schönste Gemeindebauten Wiens prämiert

Bilder waren Teil der Schau „So schön ist Wien – So schön ist der Gemeindebau“

Wien (OTS/RK) - Zum 100-jährigen Jubiläum des Wiener Gemeindebaus lud Wiener Wohnen in Kooperation mit FOTO WIEN und Echo Media alle WienerInnen ein, ein Foto von ihrem Gemeindebau zu machen. Ein Publikumsvoting sowie die hochkarätige Jury entschieden über die besten 23 Fotos aus 23 Bezirken, die in der Ausstellung „So schön ist Wien“ in der FOTO WIEN Festivalzentrale zu sehen waren. Im Rahmen einer Preisverleihung wurden am Freitag, den 5. April 2019, die 23 BezirkssiegerInnen von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und FOTO WIEN-Leiterin Bettina Leidl ausgezeichnet. Das Fotografie-Festival FOTO WIEN wird vom Kunst Haus Wien, einem Museum der Wien Holding, zusammen mit rund 130 ProgrammpartnerInnen ausgerichtet und läuft noch bis 20. April 2019.

Über 1.300 Einreichen zum „schönsten Gemeindebau“ in Wien

Die besten 23 Bilder wurden aus über 1.300 Einreichungen bei dem Wettbewerb „So schön ist Wien – so schön ist der Gemeindebau“ von der Jury, bestehend aus Sabine Hauswirth (Fotografin), Bettina Leidl (Direktorin Kunst Haus Wien), Christian Schantl (Wiener Wohnen), Fergus Sweeney (Redakteur Wiener Bezirksblatt) und Roland Vidmar (Geschäftsführer echonet) ausgewählt und waren im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung von 21. März bis 6. April 2019 in der FOTO WIEN Festivalzentrale zu sehen.

„Die Architekturfotografie zählt sicher zu den Königsdisziplinen der Fotografie, bedarf doch die Auswahl der Perspektive, des Lichts und des Motivs einer besonderen Aufmerksamkeit. Dass dies den prämierten Fotografinnen und Fotografen besonders gut gelungen ist, zeigt die hohe fotografische Qualität der Arbeiten“, so Direktorin des Kunst Haus Wien sowie Leiterin von FOTO WIEN Bettina Leidl.

„Der Wiener Gemeindebau zählt zu den schönsten und erfolgreichsten Wohnprojekten der Welt. Und der Gemeindebau war immer mehr als ‚nur‘ ein Wohnhaus. Er ist ein Bekenntnis für lebenswertes und leistbares Wohnen. Diese Besonderheit ist auf den mehr als 1.300 Einreichungen deutlich zu sehen. Das ist eine großartige Beteiligung, über die ich mich sehr freue. Ich möchte mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich für das große Engagement bedanken“, so die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal bei der Preisverleihung.



FOTO WIEN

Bei FOTO WIEN widmen sich zahlreiche Ausstellungen und Events in ganz Wien bis 20. April 2019 dem Medium Fotografie in all seinen Facetten. Neben zahlreichen Ausstellungen finden auch Talks, Vorträge, Workshops, Screenings, Galerierundgänge und Bildbesprechungen bei den rund 130 ProgrammpartnerInnen statt. Mehr Infos unter: www.fotowien.at (Schluss)

