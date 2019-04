„We are Musical – The Next Generation” zum dritten Mal im Ronacher

Lisa Antoni, Patricia Nessy und Lukas Perman Stargäste bei AbsolventInnen-Konzert

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) und die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), beides Unternehmen der Wien Holding, präsentieren am 24. Juni 2019 mit „We are Musical – The Next Generation” bereits zum dritten Mal in Folge ein ganz besonderes Konzert. Die eigens von VBW und MUK entwickelte Veranstaltung, die den Darstellerinnen und Darstellern von morgen gewidmet ist, steht im Zeichen der Nachwuchsförderung und fand bereits in den Vorjahren großen Beifall im Ronacher. „We are Musical – The Next Generation” gibt jungen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, zum ersten Mal auf einer großen Bühne zu stehen, um sich dort einem breiten Publikum vorzustellen. Frei nach dem Motto: Stars von morgen treffen die Stars von heute werden sie dabei von ehemaligen MUK-Studierenden unterstützt, die in der Branche bereits etabliert sind. Der Kartenvorverkauf für „We are Musical – The Next Generation” öffnet am 9. April 2019.

Stars und „The Next Generation“ im Ronacher

Neben den MUK-Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen Abschlussjahrgangs „Musikalisches Unterhaltungstheater“ darf sich das Publikum auch auf die Musicalstars Lisa Antoni, Patricia Nessy und Lukas Perman freuen. Zusammen mit den Studierenden werden sie den Zuseherinnen und Zusehern einen abwechslungsreichen Querschnitt aus dem Genre präsentieren, der Einblicke in die Welt des Musicals gewährt.

Durch die Veranstaltung führt der bekannte Regisseur, Schauspieler und stellvertretende Studiengangsleiter für „Musikalisches Unterhaltungstheater“, Werner Sobotka. Es spielt eine 7-köpfige Liveband unter der Leitung von Peter Uwira.

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „Bereits zum dritten Mal zeigen wir heuer ‚We are Musical – The Next Generation‘. Stars von heute treffen die Stars von morgen, so das Konzept. Mit diesem Konzert möchten wir junge Talenten fördern und dazu beitragen, den Nachwuchs des Genre Musicals aufzubauen. Einen Abend lang werden die MUK-Absolventinnen und Absolventen gemeinsam mit renommierten Kolleginnen und Kollegen aus der Branche vor breitem Publikum ihr Können unter Beweis stellen und auf den Brettern, die die Welt bedeuten, wichtige Erfahrungen für ihre Zukunft im Musiktheater sammeln.“

Prof. Dr. Franz Patay, VBW-Geschäftsführer und ehemaliger Rektor der MUK: „Als wir ‚The Next Generation‘ 2017 ins Leben gerufen haben, stand die Förderung junger Künstlerpersönlichkeiten im Mittelpunkt. An diesem ganz besonderen Abend wollten wir MUK Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs ‚Musikalisches Unterhaltungstheater‘ die Möglichkeit geben, sich gemeinsam mit VBW-Stars im feierlichen Rahmen unserer Musical-Fangemeinde zu präsentieren. Schon im dritten Aufführungsjahr hat ‚The Next Generation‘ Erfolgsgeschichte geschrieben und wird von unserem Publikum als traditionelles VBW-Format angenommen. 2018 wurden alle Darstellerinnen und Darsteller mit ‚Standing Ovations‘ gefeiert und von den begeisterten Zuseherinnen und Zusehern nicht mehr ohne Zugaben von der Bühne gelassen. Ich bin mir sicher, dass das Konzert auch heuer wieder unsere Gäste verzaubern wird und freue mich auf die erfrischende Energie des Musicalnachwuchses in einem ausverkauften Ronacher.“

